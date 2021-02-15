закрыть
15 февраля 2021, понедельник, 23:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Завтра в Беларуси снова подорожает бензин

2
  • 15.02.2021, 20:10
Завтра в Беларуси снова подорожает бензин

Это третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 16 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 16 февраля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 73 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 83 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 5 копеек, ДТ — 1 рубль 83 копейки.

— С учетом проведенного концерном мониторинга ситуации на нефтяном рынке с 1 по 12 февраля 2021 года, отмечается восходящий тренд изменения мировых цен на нефть. Средняя котировка нефти марки Brent за указанный период составила около 60 долларов США за баррель и выросла по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года на 9 процентов, — рассказали в «Белнефтехиме». — В таких условиях значительно возрастают затраты на закупку нефти. В целях обеспечения стабильной работы НПЗ концерн продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты.

Это третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 28 января: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2020 году цены на топливо менялись 16 раз, в 2019 — 28, годом ранее — 27.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип