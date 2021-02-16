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«Силовики знают, что весной люди все равно выйдут на улицы»

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  • 16.02.2021, 13:21
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«Силовики знают, что весной люди все равно выйдут на улицы»
фото: Наша Нива

Бывший «опер» рассказал, что в силовых структурах есть люди, которые симпатизирует народу.

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска Мозырского РОВД Владимир Жигарь, который после президентских выборов 2020 года уволился из милиции и отбыл административный арест в жодинской тюрьме, заявил, что Лукашенко еще не начал полномасштабных чисток в аппарате МВД, сообщает BYPOL.

По мнению Владимира Жигаря, который присоединился к инициативе By_Pol, в органах еще есть те, кто «симпатизирует белорусскому народу». А те, кто пока удерживает власть в своих руках, не могут позволить себе в одно мгновение «вырезать 30-40% сотрудников в центральном аппарате». По словам бывшего оперативника, этих людей просто невозможно будет заменить в случае массовых увольнений.

«Кроме борьбы с гражданским обществом есть и повседневная работа, а за нее спрашивают по полной. За невыполнение определенных норм приходится отвечать. Наказывают строгими выговорами – объяснения о борьбе с «оппозиционерами» не работают».

Также Жигарь заявил, что много милиционеров, которые еще остались на службе, саботируют меры в политическом розыске, более того, получают предупреждения от жен, что в случае «посадок невиновных людей» получат заявления на развод. Вообще разводы Жигарев считает обычной для милиционера практикой, поскольку рабочий день ненормированный, а зарплата не такая крупная.

Бывший сотрудник Мозырского РОВД неоднократно участвовал во встречах с Лукашенко и рассказал, что в ожидании его прилета приходилось проводить много часов на морозе, в дождь или снег.

«Несмотря на должности и звания, поднимали ночью и везли на место сбора. Там мы стояли с 6-7 утра, хотя сам Лукашенко прилетал только в 9 вечера. Просто сутки на морозе охраняли пятачок Три на три метра, чтобы какой-нибудь пес не пробежал перед кортежем. И за это никто дополнительно не платил»

По мнению Жигаря, силовики знают, что «весной что-то будет», поэтому сейчас превентивно задерживают, фальсифицируют административные материалы. Но при этом осознают, что «ничего не изменится, и люди все равно выйдут на улицы». Действующие сотрудники МВД, по словам бывшего оперативника, должны понять, что нет разницы, кто будет у власти – милиция нужна всегда.

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