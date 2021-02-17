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Виктор Бабарико: Рассвет придет и озарит просторы нашей Беларуси

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  • 17.02.2021, 9:55
  • 8,385
Виктор Бабарико: Рассвет придет и озарит просторы нашей Беларуси
ВИКТОР БАБАРИКО
ФОТО: BABARIKO.BY

Виктор Бабарико обратился к белорусам перед судом.

Экс-глава «Белгазпромбанка» и претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико обратился к белорусам перед судом, который начнется завтра.

— Для многих из нас этот год стал годом победы — победы над рабством собственной души. На протяжении многих лет нас не вели за цивилизацией. Нам внушали мысль, что белорусы — народ, который ходит под плеткой. Что мы не способны самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свое будущее, — пишет он. — Но даже на закатанной в бетон дороге прорастает жизнь. Так в Беларуси выросло поколение людей с новым взглядом на себя, на страну и на будущее. Поколение, которое готово бороться за то, чтобы «не быць скотам».

Все сделанное вами — не напрасно! Мы — вместе, хоть и не всегда рядом. Нас все больше и больше!

Мрак, злоба и ложь не могут быть вечными. Зажженный вами свет добра и правды нельзя погасить не только в ваших сердцах. Его невозможно спрятать от глаз других людей. А значит, рассвет придет и озарит просторы нашей Беларуси.

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