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В Бельгии предупредили людей о вероятно российских подделках вакцин от коронавируса

  • 17.02.2021, 10:47
В Бельгии предупредили людей о вероятно российских подделках вакцин от коронавируса
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Их безопасность и эффективность не подтверждена.

Национальный кризисный центр Бельгии призвал людей не верить предложениям о продаже вакцин от коронавируса, которые чаще всего выдают российские.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, об этом на пресс-конференции сказала представительница команды Сабина Стродер.

"Предупреждаем вас от фейковых вакцинах, которые, похоже, имеют преимущественно российское происхождение. Их безопасность и эффективность не подтверждена. Они не прошли надлежащей проверки на безопасность и эффективность ... Мы советуем всем не покупать вакцины, ни на улице или в магазинах, ни онлайн. Единственные надежные и эффективные вакцины будут для вас бесплатными", - отметила она.

Она добавила, что все жители страны в свою очередь получат вакцину бесплатно в доме престарелых, больнице или вакцинационном центре.

Бельгия уже длительное время ведет информационную кампанию о прививке от коронавируса, рассказывая людям о вакцинах и о том, когда и где можно будет вакцинироваться.

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