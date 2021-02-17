В Бельгии предупредили людей о вероятно российских подделках вакцин от коронавируса
- 17.02.2021, 10:47
Их безопасность и эффективность не подтверждена.
Национальный кризисный центр Бельгии призвал людей не верить предложениям о продаже вакцин от коронавируса, которые чаще всего выдают российские.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, об этом на пресс-конференции сказала представительница команды Сабина Стродер.
"Предупреждаем вас от фейковых вакцинах, которые, похоже, имеют преимущественно российское происхождение. Их безопасность и эффективность не подтверждена. Они не прошли надлежащей проверки на безопасность и эффективность ... Мы советуем всем не покупать вакцины, ни на улице или в магазинах, ни онлайн. Единственные надежные и эффективные вакцины будут для вас бесплатными", - отметила она.
Она добавила, что все жители страны в свою очередь получат вакцину бесплатно в доме престарелых, больнице или вакцинационном центре.
Бельгия уже длительное время ведет информационную кампанию о прививке от коронавируса, рассказывая людям о вакцинах и о том, когда и где можно будет вакцинироваться.