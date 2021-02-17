The Washington Post рассказал о неожиданных последствиях COVID-19 для организма человека 2 17.02.2021, 11:46

Как заявляют медики, коронавирус может вызывать долговременное воздействие на мозг.

Понятно, что мир уже устал от постоянных новостей о пандемии коронавируса. Из-за общественной усталости многие уже не слишком активно придерживаются ограничительных мер и социальной дистанции. Но COVID-19 все еще опасен и может вызвать тяжелые формы заболевания. Кроме того, коронавирус может провоцировать последствия для здоровья, о которых врачи в течение длительного времени не догадывались, пишет «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на The Washington Post.

Многие пациенты в течение нескольких месяцев после выздоровления от COVID-19 жалуются на трудности с концентрацией внимания, подбором слов и выполнением сложных задач. Принимая во внимание, что более ста миллионов людей во всем мире заразились новым коронавирусом, вопрос неврологического исследования становится все более актуальным.

Врачи, специализирующиеся на инфекционных и иммунологических заболеваниях мозга, наблюдают за пациентами, чтобы понять взаимодействие инфекций и иммунной реакции организма в изменении функции нервной системы. По опыту уже известно, что вирусы влияют на мозг различными способами. В некоторых случаях наблюдаются лишь умеренные последствия с временной усталостью или головной болью. Но иногда вирусы могут непосредственно инфицировать и уничтожать клетки мозга, нанося длительные повреждения и провоцируя постоянные нарушения.

Пытаясь выяснить то, как COVID-19 может влиять на мозг человека, американские врачи в марте 2020 года создали специальную службу, которая предоставляет консультации и собирает информацию о состоянии пациентов. Среди множества различных состояний врачи видели пациентов, которые просыпались слишком медленно после длительного пребывания в реанимации или переживали новые инсульты и страдали от невыносимой головной боли. Многие из таких пациентов умерли от дыхательной недостаточности или нарушения кровообращения, большинство выжили.

Хорошей новостью было то, что проблемы с концентрацией внимания, головные боли и другие острые неврологические симптомы у большинства пациентов проходили по мере выздоровления. Но со временем врачи начали замечать новые синдромы, многие из которых, казалось, сохранялись или даже возникали через несколько дней или недель после выздоровления. В частности, речь идет о головной боли, не исчезало и чувство тревоги.

Люди, у которых ранее не было проблем с настроением, сообщали о сильной депрессии или тревоге, которые мешали сну или даже вызывали мысли о самоубийстве. Вследствие трудностей с концентрацией внимания и проблем с работой в режиме многозадачности многим таким пациентам было трудно возвращаться к привычному темпу жизни вне больницы. Сообщалось даже о паранойе и агрессивном поведении.

Такие синдромы вызывают много вопросов: могут ли неврологические симптомы возникать вследствие прямой вирусной инфекции в головном мозге или усиленной иммунной реакции, что в некоторых случаях может привести к неконтролируемому воздействию на клетки мозга? Последний вариант представляется наиболее вероятным. Другие симптомы могут быть обусловлены расширением основных состояний, вызванных воздействием вируса, таких как головная боль при мигрени или нарушении памяти на ранних стадиях. Некоторые симптомы могут быть обусловлены или усилены непосредственным влиянием COVID-19, изоляцией и общим пандемическим общественным стрессом.

На фоне всех этих вопросов возникает необходимость проведения глубоких исследований. Нужны большие систематические исследования, чтобы охарактеризовать, определить частоту и факторы риска этих симптомов, в том числе среди различных этнических групп, которые непропорционально пострадали от пандемии. Важным для этих исследований будет определение биологической основы синдромов, чтобы помочь разработать целенаправленное лечение.

Понятно также, что следует делать все возможное для предотвращения распространения вируса - ношение масок, физическое дистанцирование, вакцинация, особенно на фоне появления новых вариантов инфекции. Демографические показатели пациентов с неврологическими синдромами после COVID-19 вызывают беспокойство, ведь среди них много молодых и здоровых людей. В начале пандемии врачи были обеспокоены здоровьем мозга у пациентов, которые длительное время находились в реанимации, но в последнее время такие симптомы возникают даже у пациентов, перенесших легкую форму коронавируса и которые не были госпитализированы. Уровень смертности не показывают все влияние COVID-19, ведь даже жизнь после инфицирования коронавирусом может быть непростой.

Необходимо использовать все инструменты для исследования относительно инфекционных и аутоиммунных заболеваний нервной системы, чтобы понять, как патоген COVID-19 может влиять на мозг человека, резюмирует издание.

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