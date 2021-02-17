закрыть
17 февраля 2021, среда, 21:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Испании вспыхнули протесты в поддержку рэпера

1
  • 17.02.2021, 20:48
В Испании вспыхнули протесты в поддержку рэпера
Фото: REUTERS / Nacho Doce

Вышли тысячи человек.

16 февраля в Испании вспыхнули масштабные протесты после того, как власти отправили в тюрьму каталонского рэпера Пабло Аселя за прославление терроризма и клевету против испанской монархии и госучреждений.

Речь идет о текстах песен и публикациях в Twitter, в которых рэпер, настоящее имя которого Пабло Ривадулла Дуро, атакует монархию и обвиняет полицию в пытках и убийствах протестующих и мигрантов, уточняет BBC.

В приговоре Верховного суда на 70 страницах сказано, что с 2014 по 2016 год рэпер публиковал твиты, «порочащие различные учреждения, а также посвященные фразам, прославляющим некоторых людей, осужденных за терроризм», передает CNN. В сообщении Верховного суда для прессы со ссылкой на приговор Аселя говорится, что «свобода слова имеет свои пределы» и «обусловлена другими правами и конституционными требованиями».

В разных городах Испании поддержать Пабло Аселя вышли тысячи людей, а в Барселоне произошли стычки протестующих с полицией, которая попыталась их разогнать.

Пабло Асель начал отбывать девятимесячный тюремный срок 16 февраля. Перед арестом он забаррикадировался со своими сторонниками в университете. Они попробовали использовать огнетушители, чтобы остановить полицейских, и выкрикивали: «Они никогда не заставят нас замолчать; смерть фашистскому государству».

Дело Пабло Аселя возобновило дискуссию о свободе слова в Испании.

В Барселоне рэпера вышли поддержать около 2 тысяч человек, некоторые из них подожгли мусорные баки и бросали предметы в полицию.

Самый большой протест, к которому присоединились 5 тысяч человек, прошел в городе Жирона. Вечером 16 февраля каталонская полиция сообщила, что в этом городе группа агрессивно настроенных людей сожгла несколько контейнеров и банк, бросала камни и пиротехнику в полицейских и уничтожила несколько дорожных знаков.

Еще несколько сотен человек вышли протестовать в городе Лерида, где был арестован Асель. Кроме того, каталонские СМИ сообщают, что около 2 тысяч человек вышли поддержать Аселя в его родном городе Сегрия.

В городе Вик, недалеко от Барселоны, протестующие штурмовали здание суда и повредили полицейский участок.

Во время протестов были арестованы 15 демонстрантов, а 33 человека, в том числе 17 полицейских, пострадали.

Петицию против ареста Аселя подписали больше 200 испанских деятелей искусства, в том числе известный режиссер Педро Альмадовар и голливудский актер Хавьер Бардем.

Amnesty International назвала арест рэпера ужасной новостью для свободы слова в Испании.

1. Женщина проходит мимо граффити с изображением рэпера Пабло Аселя и бывшего короля Испании Хуана Карлоса в городе Кардазеу рядом с Барселоной, 15 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

2. Одна из баррикад сторонников Пабло Аселя в университете Лериды, 15 февраля.

Фото: REUTERS / Lorena Sopena

3. Полицейские выводят Пабло Аселя из университета Лериды, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Lorena Sopena

4. Сторонники Пабло Аселя во время протеста в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

5. Сторонники Пабло Аселя с цветными дымовыми шашками и плакатом с изображением рэпера призывают освободить его в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

6. Женщина, пострадавшая во время протестов в поддержку Пабло Аселя в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

7. Сторонник Пабло Аселя рядом с горящим перевернутым мусорным баком, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

8. Мужчина бежит на фоне огня во время акции протеста против заключения Пабло Аселя в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

9. Группа людей помогает пострадавшему стороннику Пабло Аселя в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

10. Баррикада, сооруженная сторонниками Пабло Аселя на улице Барселоны, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

11. Сторонник Пабло Аселя с файером на фоне горящей баррикады, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

12. Человек разбивает витрину банка во время протестов в поддержку Пабло Аселя в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

13. Человек смотрит на огонь на улице с балкона расположенного на ней дома во время протестов в поддержку Пабло Аселя в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

14. Сотрудники скорой помощи оказывают первую помощь пострадавшему демонстранту, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

15. Огонь, отражающийся в витрине магазина во время протестов против заключения Пабло Аселя в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

16. Мужчина фотографирует банк с разбитой во время акции в поддержку Пабло Аселя витриной, Барселона, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

17. Сторонники Пабло Аселя во время акции протеста в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

18. Человек проходит перед горящей баррикадой в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

19. Мотоцикл, лежащий посреди улицы перед кордоном каталонской полиции в Барселоне, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce

20. Группа каталонских полицейских на фоне огня в Барселоне во время протестов против заключения Пабло Аселя, 16 февраля.

Фото: REUTERS / Nacho Doce
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип