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Билл Гейтс назвал условие победы над новыми штаммами COVID-19

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  • 18.02.2021, 14:39
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Билл Гейтс назвал условие победы над новыми штаммами COVID-19
Билл Гейтс

Миллиардер сейчас финансирует исследования в Южной Африке.

Миллиардер-филантроп из США Билл Гейтс заявил, что для предотвращения серьезных случаев заражения людей новыми штаммами коронавируса может потребоваться введение не двух, а трех доз вакцины.

Так он прокомментировал растущую обеспокоенность ученых по поводу того, что нынешние препараты менее эффективны против "южноафриканских" и "бразильских" вариантов COVID-19. Об этом предприниматель сказал в эфире CBS Evening News.

"Сейчас обсуждается вопрос: нужно ли нам просто обеспечить сверхвысокий охват нынешней вакциной, нужна точно такая же третья доза или же модифицированная вакцина", – отметил Гейтс.

По его словам, на сегодня пять компаний, у которых есть вакцины для США, рассматривают возможность добавления доз, чтобы людям, которые уже сделали две прививки, могли ввести и третью инъекцию.

"Думаю, вполне вероятно, что у нас будет такой препарат, чтобы быть абсолютно уверенными – когда эти варианты поразят США, они не ускользнут от защиты вакцинацией", – добавил миллиардер.

Известно, что сейчас он финансирует исследования в Южной Африке, чтобы определить, насколько эффективны вакцины AstraZeneca, Johnson&Johnson и Novavax против более заразных штаммов COVID-19.

Гейтс выразил убеждение: если коронавирус не искоренить, в будущем могут потребоваться дополнительные прививки.

"Вероятно, не ежегодно, но пока он существует, мы хотим, чтобы как можно больше американцев не передавали его друг другу", – добавил он.

Отметим: ранее дочь американского миллиардера Билла Гейтса Дженнифер получила первую дозу прививки против коронавируса и пошутила, что вместе с ним ей не вживили чип.

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