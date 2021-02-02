«Машина была в залоге, но теперь все деньги выплачены» 3 2.02.2021, 10:45

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Иллюстрационное фото

Рассказ белоруса о том, как документ из банка помог продать залоговый автомобиль.

"Доверяй, но проверяй" – эта истина сработала в сегодняшней истории нашего читателя. Просто знать о том, что на рынке есть залоговые машины, мало. Если при этом поверить продавцу, но не проверить данные по всем возможным базам, жди беды, пишет "Автобизнес".

"Машина была в залоге, но теперь все деньги выплачены"

Юрий собирался обновить личный автопарк в ноябре 2019 года. Для этого обратился к знакомому автоподборщику, которому озвучил свои пожелания. Вячеслав подбором машин занимается давно и, по собственному признанию, знает, что "подвоха можно ожидать в любой ситуации".

"Выбирая автомобиль для Юрия, я остановил свой взгляд на Chevrolet Orlando 2011 года выпуска, – рассказывает специалист. – Предварительно встретился с продавцом, осмотрел авто, в целом нареканий с моей стороны к автомобилю не было.

Машину продавал Арсений, но собственником автомобиля он не являлся, а продавал по доверенности, оформленной и заверенной у нотариуса собственником. В таких случаях внимание к продавцу повышенное. Естественно, я задал вопрос о том, что мешает хозяину автомобиля его продать и заключить договор, как говорится, один на один. В ответ прозвучало, что владелец, некий Олег Иванович, человек занятой, поэтому самостоятельно заняться продажей у него нет времени.

Еще один момент – возможный залог. "Вы знаете, – ответил на мои опасения продавец, – этот автомобиль приобретался в 2012 году в кредит и был в залоге, но в настоящий момент деньги банку выплачены, поэтому залог банком снят". В доказательство Арсений показал справку – в ней указывалось, что банк просит МРЭО ГАИ аннулировать запись о залоге и высвободить из-под залогового обременения транспортное средство Chevrolet Orlando.

Реквизиты указанного в документе автомобиля полностью совпадали с продаваемым, поэтому последние сомнения в "чистоте" потенциальной покупки исчезли. В итоге с Юрием решили купить эту машину.

Я был доволен выполненной работой, Юрий был доволен автомобилем, но все вскоре изменилось. Стало известно, что Chevrolet Orlando находится в залоге у ЗАО "Идея Банк" в счет полученного кредита. Банк обратился в суд с иском о досрочном взыскании задолженности по договору.

Как выяснилось, ответчиками по судебному иску являлись собственник (на момент продажи) автомобиля – тот самый Олег Иванович, мать продавца автомобиля (Арсения), действовавшего по доверенности от Олега Ивановича, и две фирмы, имеющие к ним отношение.

Сумма кредита по договору составляла ни много ни мало 100.000 долларов, а в качестве залога фигурировали различные автомобили, в том числе Chevrolet, и имущество организаций. Позже банк дополнил свой иск новым ответчиком – самим Юрием, купившим и зарегистрировавшим на себя залоговый, как оказалось, автомобиль".

А та ли справка?

Забегая вперед, скажем, что суд решил взыскать Chevrolet Orlando как предмет залога, он стал собственностью банка. Попробуем разобраться, почему при соблюдении достаточных мер предосторожности оказалось, что права на машину принадлежат банку.

Ответ оказался на поверхности. Справка, которую Арсений предоставил подборщику Вячеславу, – самая настоящая, но юридически к нашему делу отношения не имела. Она была притянута по вполне понятным, как нам кажется, причинам. Восстановим хронологию событий, чтобы стало очевидно.

В 2012 году Олег Иванович купил Chevrolet, при этом автомобиль оказался в залоге у банка, а в базу данных ГАИ внесли соответствующие данные. К 2015 году он кредит выплатил, о чем банк уведомил ГАИ, чтобы инспекторы удалили запись о залоге и "очистили" авто.

Справку об этом Арсений как раз и предоставил Вячеславу как подтверждение того, что залога нет. Он действительно отсутствует, только в Белгазпромбанке, где Олегом Ивановичем ранее был получен и погашен кредит на автомобиль. Однако позже, 19 июля 2019 года, Chevrolet Orlando снова оказался в залоге по кредиту, но уже в "Идея Банке".

То есть на момент покупки Юрием (29 ноября 2019 года) автомобиль уже четыре месяца находился в залоге у ЗАО "Идея Банк", о чем Олег Иванович и его доверенное лицо, продавец Арсений, покупателю не сообщили. Хотя Арсений о залоге не знал, по крайней мере об этом он сказал подборщику автомобиля Вячеславу. А вот Олег Иванович обо всем знать должен был, в том числе и о запрете продавать автомобиль, поскольку поставил подписи в договоре. Дословно из п.2.2 договора залога: "Залогодатель обязуется не отчуждать предмет залога и не распоряжаться им без согласия залогодержателя".

Для "убедительности", по всей видимости, появилась справка из Белгазпромбанка, которая по факту не имела к делу никакого отношения. Зато она заверила Вячеслава и Юрия, что машина “чистая”.

"Просто так получилось"

Мы связались с продавцом машины Арсением, чтобы узнать его точку зрения на эту историю.

"Chevrolet Orlando меня попросил продать Олег Иванович, для чего выдал мне доверенность. Мне было известно о том, что этот автомобиль ранее покупался в кредит, который впоследствии погасили. Справку об отсутствии залога в Белгазпромбанке мне передал Олег Иванович. О том, что на момент продажи автомобиль находится в залоге в другом банке, мне известно не было, об этом мне никто не сообщал".

С Олегом Ивановичем редакции Автобизнеса удалось пообщаться дважды, и вот что он рассказал:

"Еще до продажи автомобиля его должны были вывести из-под залога, поскольку большая часть кредита была погашена, о чем я подал документы в банк. Этот момент согласовали, но тогда машину не вывели, а я не проконтролировал до конца вопрос, хотя менеджер банка сказал, что все будет нормально.

Да, я выставил автомобиль на продажу, поскольку считал, что автомобиль из-под залога выведен. Просто только через год выяснилось, что машина до конца из-под залога не выведена, начались все эти вопросы.

Что касается справки Белгазпромбанка, то скажу так: автомобиль изначально был в залоге, но кредит мы погасили, банк дал эту справку, она валялась в бардачке машины вместе с пакетом документов. Арсений увидел эту справку, взял ее и предоставил, скорее всего, как-то так, без задней мысли. Я же просто дал документы, дал машину и сказал (Арсению): “Продавай ее”.

Задолженность перед банком я буду гасить, чтобы у людей осталась эта машина, банк ничего забирать не будет. Какого-то обмана, какого-то то мошенничества здесь нет, просто так получилось".

Наш вердикт

Редакция Автобизнеса еще раз напоминает: при покупке автомобиля проверяйте его наличие в реестре движимого имущества, обремененного залогом. Мы проверили – и вот результат:

Если бы наши герои поступили так же до покупки, то эту машину они, конечно же, не приобрели бы. И остались с деньгами.

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