Под льдами Антарктиды нашли удивительные организмы 20.02.2021, 17:54

Жизнь под шельфовым ледником самого южного континента оказалась намного богаче, чем предполагалось ранее.

Международная группа ученых обнаружила под шельфовым ледником Антарктиды неожиданное разнообразие жизни, которое оказалась намного богаче, чем предполагалось ранее. Об этом сообщил портал Phys.org, пишет korrespondent.net.

Отмечается, что специалисты пробурили 900 метров льда на шельфовом леднике Фильхнер-Ронн, расположенном на юго-востоке моря Уэдделла. Скважины находились на расстоянии 260 км от открытого океана, где в глубинах царит полная темнота и держится температура -2,2°C.

Ранее в таких условиях обнаруживали очень мало живых существ, однако в ходе наблюдения на валуне, лежащем на дне, были найдены организмы, подобные губкам и, возможно, представители ранее неизвестных видов.

Учитывая течения в этом регионе, эксперты подсчитали, что указанное подводное сообщество может находиться на расстоянии до 1,5 тысячи км от ближайшего источника фотосинтеза.

Во время исследования ученых ожидали два "сюрприза". Первым стало то, что команда геологов, пробурив лед, наткнулась на скалу вместо ила на дне океана. Но второй удивил их намного больше: на видеозаписи дна предстал большой валун, покрытый странными существами.

Прошлые исследования выявили в этих местах обитания некоторых мелких подвижных падальщиков и хищников, таких как рыбы, черви, медузы или криль. А недавняя находка опровергает более ранние данные о биоразнообразии под ледовым шельфом, согласно которым донные организмы должны были исчезнуть гораздо ближе к границе льдов.

Чтобы изучить организмы в столь труднодоступном месте, полярным ученым придется найти новые и инновационные способы.

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