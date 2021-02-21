Немец, купивший медаль Снытиной: Когда Беларусь станет свободной, эту медаль будут показывать детям 21.02.2021, 19:36

Екатерина Снытина

Житель Мюнхена купил медаль белорусской баскетболистки за 10 тысяч долларов.

Житель Мюнхена Иоахим Хайнце, купивший бронзовую медаль Екатерины Снытиной за 10 тысяч долларов, рассказал о мотивах своего поступка, передает «Трибуна».

– Решил, что должен купить эту медаль, чтобы она осталась в Беларуси. Хотел бы, чтобы когда-нибудь ее стали демонстрировать как символ солидарности»

– Помните, как узнали о политическом кризисе и насилии в Беларуси?

– Новости о политической активности в стране стали появляться еще до выборов. Общался с друзьями из Минска, в том числе с немцами, которые там живут. Все время следил за новостями, за тем насилием, что развернулось в стране после выборов.

– Что чувствовали в то время?

– Агрессию, гнев. Беспокоился за безопасность моих друзей. А еще чувствовал стыд за то, что не могу ничем помочь, нахожусь в безопасности и могу только следить за новостями. Конечно, иногда я посылал сообщения друзьям, чтобы показать свою солидарность с ними. Но было совестно, что я не делаю ничего большего.

Из материала Кристофа Беккера, корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung, узнал о том, что Катя Снытина выставила на аукцион свою медаль. Сразу оценил ситуацию, понял, что это может значить для нее – продать такую ценную награду. В тот самый момент решил, что должен купить эту медаль, чтобы она осталась в Беларуси. Хотел бы, чтобы когда-нибудь ее стали демонстрировать как символ солидарности. Еще был очень рад тому, что у меня появился шанс сделать что-то полезное [для белорусов] и больше не чувствовать стыд.

– Вам удалось пообщаться с Екатериной?

– Да, мы созвонились через Zoom. Я сказал Кате, что восхищен тем, что она делает – не только в случае с продажей медали, но и с тем, как она выражает свою позицию каждый день. Мне кажется, она не просто капитан баскетбольной сборной, но и кумир для других людей, участвующих в протесте.

– Где медаль сейчас?

– Она все еще у Кати. Когда Беларусь станет свободной демократической страной и народ достигнет своих целей, надеюсь, эту медаль будут показывать детям, в том числе юным спортсменам, как знак солидарности среди белорусов, – сказал Хайнце.

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