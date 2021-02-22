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Школьный совет в США обсуждал родителей забыв, что видеочат был публичный

  • 22.02.2021, 16:00
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Школьный совет в США обсуждал родителей забыв, что видеочат был публичный
иллюстрационное фото depositphotos.com

Теперь сотрудников школы требуют отстранить от работы.

Попечительский совет начальной школы Окли Юнион в США обсуждал родителей учащихся во время публичной видеоконференции в WebEx, сообщает liga.net со ссылкой на The Verge.

Так, во время обсуждения введения карантина в школе в связи с коронавирусом президент школьного совета Лиза Бризендин высказала мнение, что родители учащихся высказываются против закрытия школ из-за того, что хотят вернуть нянь.

Другой работник школы поделился с коллегами информацией от его брата, работающего в службе доставки, который рассказал, что многие родители употребляют медицинскую марихуану. Еще один сотрудник предлагал совету приобрести умную доску, особо подчеркивая ее возможность обрывать родителя на половине фразе, если вышло его время.

Когда в чате выяснилось, что видеочат все время был доступен для сторонних слушателей запись резко оборвалась.

После того, как видео завирусилось, более 7 000 человек подписали петицию с просьбой отстранить сотрудников школы от их должностей, что и произошло очень скоро: все члены школьного собрания подали в отставку.

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