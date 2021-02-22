Школьный совет в США обсуждал родителей забыв, что видеочат был публичный 22.02.2021, 16:00

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иллюстрационное фото depositphotos.com

Теперь сотрудников школы требуют отстранить от работы.

Попечительский совет начальной школы Окли Юнион в США обсуждал родителей учащихся во время публичной видеоконференции в WebEx, сообщает liga.net со ссылкой на The Verge.

Так, во время обсуждения введения карантина в школе в связи с коронавирусом президент школьного совета Лиза Бризендин высказала мнение, что родители учащихся высказываются против закрытия школ из-за того, что хотят вернуть нянь.

2) Before she realized the public was listening in, School Board President Lisa Brizendine criticized parents who continue to be frustrated by the district's Covid-related school closures:



"They want to pick on us because they want their babysitters back."@nbcbayarea pic.twitter.com/Z0jaRQWKn9 — Bigad Shaban (@BigadShaban) February 18, 2021

Другой работник школы поделился с коллегами информацией от его брата, работающего в службе доставки, который рассказал, что многие родители употребляют медицинскую марихуану. Еще один сотрудник предлагал совету приобрести умную доску, особо подчеркивая ее возможность обрывать родителя на половине фразе, если вышло его время.

Когда в чате выяснилось, что видеочат все время был доступен для сторонних слушателей запись резко оборвалась.

1) When officials at the Oakley Union Elem. School district thought they were meeting privately, they used profanity to insult & threaten parents upset by the district's prolonged school closures.



Here's when they realized their mtg was being broadcast to the public.



"Uh, oh." pic.twitter.com/OXbHWq9FMy — Bigad Shaban (@BigadShaban) February 18, 2021

После того, как видео завирусилось, более 7 000 человек подписали петицию с просьбой отстранить сотрудников школы от их должностей, что и произошло очень скоро: все члены школьного собрания подали в отставку.

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