Удивительные дела творятся в банковской системе Беларуси 9 24.02.2021, 11:02

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Финансы страны вручили странным людям.

Удивительные дела творятся в банковской системе! Специальная квалификационная комиссия пошла в разнос. По каким-то известным только Нацбанку причинам не прошел переаттестацию Виталий Дранкевич, председатель Правления РРБ-Банка. Напомним, в этой должности он находился на протяжении последних 5 лет (то есть ранее был аттестован на максимальный срок). И никаких громких скандалов об РРБ-Банке мы за это время не слышали, пишет телеграм-канал "Баста!".

Также не прошел аттестацию на руководящую должность и директор по развитию Паритетбанка Алексей Климович.

Минимальный (на 1 год) срок новой аттестации получил Александр Сотников (ныне - заместитель председателя Правления Белгазпромбанк), большой профессионал в сфере автоматизации банковских процессов.

Складывается впечатление, что профессиональная ценность этих достаточно молодых амбициозных банкиров видится Нацбанку сомнительной.

Вообще приток "молодой" крови в банковскую систему впечатляет!

Вот, например, 67-летняя Валентина Назаренко - старинная подружка Надежды Ермаковой. На должность члена совета директоров, независимого директора Белагропромбанка она аттестована на максимальный срок. Сложно наверное нести такой груз ответственности, но, как говорится, "Партия приказала. Комсомол ответил: "Есть"!

Не стоит также забывать, что Специальной квалификационной комиссией до сих пор не предприняты меры по лишению действующей аттестации Дмитрия Баскова, причастного к делу об убийстве Романа Бондаренко. Он, как известно, был аттестован на максимально возможный срок - 5 лет.

Учитывая, с какой "ответственностью" Специальная квалификационная комиссия подходит к вопросу о допуске лиц к управлению банками, не стоит удивляться ни периодически возникающим в банковской среде коррупционным скандалам, ни причастностью к уголовным преступлениям, в том числе убийствам, отдельных "особо приближенных к телу" товарищей.

Очень хочется посмотреть в глаза Дмитрию Лапко - нацбанковскому долгожителю, заместителю председателя Правления Нацбанка и руководителю Специальной квалификационной комиссии.

Не мучает ли Вас совесть, господин Лапко?

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