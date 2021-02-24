В Британии обнаружили старинное золотое кольцо с печатью, хранящее важную тайну 1 24.02.2021, 16:02

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Кольцо велико даже для мужского большого пальца.

В Британии обнаружили кольцо с золотой печатью 400-летней давности.

Об этом сообщает Daily Mail.

Кольцо нашел 64-летний торговец рыбой, который занимается поиском металла, на территории поместья Castern Hall, внесенного в список памятников архитектуры II категории. Мужчина предпочел остаться неизвестным.

Находка датируется примерно 1600-1650 годами. На золотом кольце есть голубой камень и вырезаны инициалы GL. Также на нем изображены три свечи. По данным экспертов, его владельцем был Джеффри Ло из знатной семьи, который умер в 1637 году. Известно, что после смерти между его родственниками завязалась борьба за наследство. Потому кольцо могли закопать для решения спора.

"Мы подозреваем, что кольцо могло быть зарыто намеренно, поскольку оно было обнаружено спрятанным под большим круглым камнем, что сделало его зарытым сокровищем, а не кольцом, которое просто упало с чьего-то пальца", - сказал Адам Стейплс, оценщик компании Hansons.

Кольцо велико даже для мужского большого пальца. Возможно, его насоли поверх перчатки.

Находку выставят на аукцион. Ее оценили в 35-42 тысячи долларов.

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