закрыть
24 февраля 2021, среда, 18:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Екатерина Снытина: Это лето изменило мое мнение, где я хочу жить после окончания карьеры

1
  • 24.02.2021, 18:14
Екатерина Снытина: Это лето изменило мое мнение, где я хочу жить после окончания карьеры
фото: Екатерина Снытина/instagram

Капитан сборной Беларуси по баскетболу рассказала, когда в стране произойдет перемены.

Капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина стала героем свежего выпуска на популярном спортивном YouTube-канале «ЧестнОК». В нем она призналась, что только после 9 августа начала интересоваться политической жизнью страны и поделилась мнением о том, когда в стране произойдут перемены, пишет сайт tut.by.

— У меня никогда не возникало идеи остаться в Беларуси и что-то сделать хорошее для страны. Мне всегда казалось, что это невозможно, и я ничего не смогу изменить, но этим летом я увидела, что тысячи и сотни тысяч белорусов, невероятных, энергичных, умных, добрых тоже хотят что-то изменить в нашей стране. Это лето изменило мое мнение, где я хочу жить после окончания карьеры.

Этим летом я вообще не следила за событиями, которые происходили, все эти предвыборные кампании и так далее. Я жила в своем коконе и мне было вообще пофиг. Я начала понимать только после 9 августа, после всех этих событий, когда я стала отчитывать все новости за прошедшие недели и месяцы.

Я никогда не голосовала, так как действительно считала, что мой голос не важен. А теперь я знаю, что не пропущу ни одни выборы, я буду голосовать, если где-то нужен мой голос «за», «против» или «воздержался», я буду это делать и моя обязанность, я знаю, что могу повлиять на что-то и больше не упущу этой возможности поставить галочку около той фамилии, которую я хочу видеть.

Когда все изменится? В 2021-м. Мы заслужили жить в стране, где не страшно. И мы боремся не один месяц. Это марафон свободы, который проживает каждый белорус. Мне трудно сказать, когда это закончится, но я могу сказать, что не остановлюсь.

Есть люди, с которыми я стала плечо к плечу, в Беларуси, за рубежом. Все они хотят остаться в стране и жить там, где можно высказать свою позицию, которая отличается от государственной и при этом чувствовать себя свободно. За это я и буду топить, делать все, что я могу на данный момент и даже отсюда. Я надеюсь, что мы победим скоро, просто иногда уже нет сил смотреть на все эти зверства в стране.

Люди устали. Мне пишут очень много людей «Екатерина, когда мы победим? Уже нет сил: вчера соседа арестовали, тут дочка не вернулась с работы». Очень разные люди пишут и очень много усталости, кто-то не верит. Но что мне делать? Я пишу слова поддержки, то как я чувствую, что мы победим. Даже если сейчас не выходят сотни тысяч на улицы по воскресеньям, все равно работа идет. Сейчас сдаваться не вариант совершенно, — сказала Екатерина Снытина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип
Мы сможем
Мы сможем Наталья Радина
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу Екатерина Снытина
Лукавые рейтинги
Лукавые рейтинги Андрей Санников