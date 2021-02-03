Гол белорусского футболиста Шкурина помог ЦСКА обыграть испанскую «Мурсию» 3.02.2021, 15:38

фото: Прессбол

Футболист отмечается голами уже во втором матче подряд.

Московский ЦСКА одержал победу над «Мурсией» в товарищеском матче на сборе в Испании, пишет «Трибуна».

Примичательно, что гол забил белорусский футболист Илья Шкурин. Белорусский футболист забил во втором спарринге подряд. Он отличился голом и в первой встрече с «Мурисей» (5:0).

Голы: 1:0 — Молинеро (5, автогол), 1:1 — Карильо (61), 2:1 — Шкурин (71), 3:1 — Влашич (87, с пенальти).

Напомним, Илья Шкурин отказался играть за сборную Беларуси по футболу в знак протеста.

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