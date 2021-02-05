Дефицит топлива в России вышел на новый уровень 5.02.2021, 12:41

Дальный Восток оказался в состоянии бензинового коллапса.

На некоторых заправках в Хабаровском крае РФ начали вводить нормы на топливо. Как сообщает портал «Новости Хабаровска», на одних АЗС отдают по двадцать литров в одни руки, на других — чуть больше.

СМИ отмечает, что такие меры связаны с намерением предотвратить дефицит бензина и не допустить спекуляций на фоне бензинового коллапса, случившегося в крае в последние дни. Ситуация с бензином в регионе настолько осложнилась, что в соцсетях активизировались перекупщики, указывает портал. Сначала бензин продавали по сто рублей за литр, потом расценки увеличились еще больше, отмечает издание со ссылкой на хабаровчан.

Местные жители рассказывают, что некоторые АЗС в Хабаровске вывесили таблички с указанием, что «больше 20 литров не продают». Подобные надписи появились не только в городе, но и в ряде поселков, в том числе в поселке Майском Советско-Гаванского района.

В то же время юристы не увидели в мерах операторов ничего противозаконного, отметив, что при заключении договора купли-продажи товара применяется положение о свободе договора, согласно которому условия определяются продавцом и покупателем самостоятельно. Главное, чтобы введенные ими нормы распространялись на всех покупателей, а не на определенных личностей.

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