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Telegram стал самым скачиваемым приложением в январе 2021 года

  • 5.02.2021, 19:51
Telegram стал самым скачиваемым приложением в январе 2021 года

Наибольшей популярностью мессенджер пользовался в Индии и Индонезии.

Аналитическая компания SensorTower представила рейтинг самых скачиваемых приложений за январь 2021 года: на первом месте оказался мессенджер Telegram, обогнав TikTok, Facebook, Instagram и другие популярные неигровые приложения, передает liga.net.

источник: SensorTower

Количество скачиваний Telegram за год увеличилось в 3,8 раза — до более 63 млн установок. Наибольшей популярностью мессенджер пользовался в Индии и Индонезии. На эти страны пришлось 24% и 10% от общего числа скачиваний соответственно.

Второе место в рейтинге неигровых приложений за январь 2021 года досталось TikTok. Третье место занял стремительно растущий Signal, а четвертое и пятое места взял Facebook и принадлежащий ему же мессенджер WhatsApp соответственно.

Пользователи WhatsApp начали массово переходить в Telegram и Signal после новости о том, что мессенджер меняет свою политику пользования сервисом.

К слову, использовать приложение Signal посоветовал Илон Маск в своем Твиттере. Интересно, что одним только своим твитом Маск поднял акции Signal Advance на 1100%, хотя компания никакого отношения к мессенджеру не имеет – инвесторы перепутали названия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

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