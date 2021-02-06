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Ученые выяснили, что на самом деле случилось с Чингисханом

  • 6.02.2021, 8:48
Ученые выяснили, что на самом деле случилось с Чингисханом
Иллюстрационное фото

Гипотезу выдвинули исследователи из Австралии и Италии.

Ученые из Австралии и Италии предложили новое объяснение тому, из-за чего умер Чингисхан. По их мнению, правитель Монгольской империи погиб от бубонной чумы, сообщает zn.ua.

Чингисхан – основатель и первый великий хан Монгольской империи, которая на момент его смерти в 1227 году была в 2,5 раза больше по территории, чем Римская империя. О его смерти известно совсем немного: Чингисхан был похоронен в безымянной могиле, которая, возможно, была глубиной 20 метров (согласно традиции захоронения сюннуских царей).

Ученые считают, что для того, чтобы почтить или запятнать память Чингисхана, его современники распространяли разные легенды о его смерти. По одной из них, он умер, упав с коня во время битвы с китайскими войсками.

Теперь же исследователи предположили, что легенды не имеют ничего общего с правдой. Ученые решили изучить причины смерти хана с историко-медицинской точки зрения. Они изучили «Историю Юаня», исторический текст, созданный во время династии Мин в Китае.

В этом тексте говорится, что Чингисхан почувствовал себя плохо, с 18 по 25 августа 1127 года у него поднялась температура. Через восемь дней после начала болезни хан умер. Ранее ученые предполагали, что Чингисхан умер от брюшного тифа, но никаких других симптомов заболевания, включая рвоту и боль в животе, не наблюдались.

Ученые утверждают, что «с учетом общих обстоятельств болезни, охватившей его армию еще в 1226 году, можно предложить более разумный вывод и ретроспективный диагноз – чума, наиболее древняя, изменяющая историю и все еще существующая болезнь».

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