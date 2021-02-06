Эффективные советы для водителей, как запустить двигатель авто в морозы 2 6.02.2021, 21:52

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В Беларуси в ближайшие дни прогнозируется похолодание.

Автомобилистам дали простые и одновременно эффективные советы, как запустить двигатель в морозы, пишет tsn.ua. Учитывая тот факт, что в Беларусь приближается похолодание, то эти советы будут как никогда кстати.

Для того чтобы холода для водителя и его автомобиля прошли без неприятных сюрпризов и последствий, достаточно следовать десятке простых советов. Ничего нового в них нет, но каждый раз большинство автомобилистов о них почему-то забывают.

Итак, что же нужно делать, чтобы ваша "ласточка" без проблем пережила холодные условия:

- если вы давно не меняли аккумулятор, то это необходимо сделать до того, как он окончательно выйдет из строя. В сильный мороз после ночного простоя на открытой стоянке машина может не завестись. В среднем современные АКБ служат по 4-5 лет. В любом случае - перед запуском двигателя рекомендуется включить на 10-15 секунд дальний свет, чтобы прогреть электролит и увеличить отдачу АКБ.;

- в зимнее время никогда не допускайте, чтобы уровень бензина/дизеля в баке был менее половины его емкости. Со временем, даже при использовании самого качественного топлива, в баке появляется незначительное количество воды, которая в мороз может вызвать закупортку топливопровода;

- перед запуском двигателя необходимо выключить все потребители тока: мультимедиа, подогревы стекол и сидений, световые приборы и т.д;

- на машинах с механической коробкой передач перед включением стартера выжать сцепление и убедиться, что рычаг КП находится в нейтральном положении. Отпускать сцепление следует плавно и через 5-10 секунд после начала работы двигателя;

- включать стартер следует не более чем на 5 секунд, повторяя попытки через 15-20 секунд. После 4-5 неудачных проб стоит прекратить попытки запуска;

- для облегчения запуска мотора в мороз можно воспользоваться специальным спреем, который предлагается в магазинах автохимии. Он так и называется "Средство для запуска двигателя". Это смесь горючих газов, а также присадок, защищающих детали двигателя от вредного краткосрочного воздействия высоких температур. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по применению. Как правило, препарат из аэрозоля впрыскивается в воздушный фильтр или впускной коллектор;

- не торопитесь сразу выезжать на дорогу, дайте оборотам двигателя опуститься до нормальной для холостого хода отметки, а жидкостям – достичь рабочей температуры. Кроме того, ни в коем случае не пытайтесь ускорить процесс прогрева активным использованием педали "газа";

- если ваш автомобиль оснащен АКП, следует постоять пару минут на месте, переведя селектор в положение D или последовательно пройтись селектором по всему диапазону передач. Для владельцев машин с МКП не будет лишним, выжав сцепление, проверить работу механизма переключения передач;

- первые 20-30 минут движения не следует резко набирать скорость и резко тормозить, чтобы предотвратить повышенный износ узлов и агрегатов;

- заблаговременно запаситесь специальным комплектом стартовых проводов для АКБ.

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