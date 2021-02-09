Диетологи рассказали о пользе, вреде и правилах употребления ананаса 1 9.02.2021, 12:27

1,567

Действительно ли он помогает похудеть?

Экзотический фрукт давно стал для нас привычным. Его едят свежим, из него делают консервы и цукаты, добавляют в салаты и пиццу по-гавайски (вызывая возмущение итальянцев, которые в традиионную пицу ни курицу, ни тем более ананас не кладут). Ананас отлично сочетается с мясом и рыбой — и то и другое можно запекать с ананасами. Также ананас обжаривают в кляре и посыпают корицей — получается интересный десерт, пишет «Вокруг света Украина».

Но все ли мы знаем о полезных (и не очень) свойствах ананаса? Например, действительно ли он помогает похудеть? И есть ли фермент бромелайн в консервированном ананасе? Или там только избыток сахара?

Как растет ананас?

Ананас хохлатый — травянистое растение, которое распространено по тропикам всего мира, от Карибов и до Индии. Его плоды на самом деле представляют собой соплодия, то есть сросшиеся между собой ягоды. Одно такое может весить от двух и аж до шестнадцати килограмм!

Ананас — многолетнее растение, зреет очень долго — от шестнадцати до двадцати восьми месяцев. При выращивании на плантациях спустя год после посадки в почву добавляют стимулятор роста, ананасы начинают цвести и затем созревают еще через три-четыре месяца.

ананас польза и вред

История ананаса

Родина этого растения — плато Мату-Гросу между Бразилией и Парагваем. В этом регионе дикий ананас до сих пор кое-где растет на опушках джунглей или на полях, как сорняк. «Дичка» вполне съедобна, но плоды мелкие и не такие сладкие.

Активно культивировать ананас стали относительно недавно, примерно в X-XII веках. Тропический плод начал распространяться на север, и к концу пятнадцатого века плотно вошел в рацион ацтеков, майя и жителей Карибского региона. Ананас употребляли не только в пищу: из него делали лекарства и вино, а листья шли на ткань.

Именно на Карибах с ним впервые встретились европейцы. Первыми попробовала ананасы еще экспедиция Колумба. Одни источники говорят, что им понравилось, другие — что моряки сочли вкус странным. Но, так или иначе, Колумб привез плод в Европу, назвав «piña de Indes», — «шишка индейцев». Спустя примерно 30 лет один из членов экспедиции Магеллана отозвался об ананасе так: «воистину самый вкусный плод, который только можно найти на земле».

Научное название ananas, которое закрепилось в большинстве языков (и из немецкого пришло в русский), появилось в XVI веке и происходило от слова nanas, так фрукт назывался на языке бразильских индейцев тупи.

Из Португалии растение распространилось в португальские колонии в Африке и Индии. В XVII веке его привезли в Англию, а в XVIII — во Францию. В 1733 блюдо из ананасов подали на стол Людовику XV. Что интересно, тогда его воспринимали как овощ — ананас солили, тушили, добавляли в супы.

Довольно долгое время по всей Европе ананасы (как и апельсины) растили в оранжереях. Даже в России при Екатерине II выращивали ананасы, но плод получался чудовищно дорогим — одна штука стоила столько же, сколько живая корова.

Эпоха оранжерей кончилась только в конце XIX века, когда быстроходные суда позволили относительно быстро доставлять ананасы с тропических плантаций.

Сейчас больше всего ананасов выращивают на Коста-Рике, на Филлипинах и в Бразилии.

Польза ананаса

Аананас содержит большое количество витамина С и почти всю группу В, включая В1, который способствует обмену углеводов. Кроме того, в ананасах есть витамины А, К, Е и РР, а также множество макроэлементов: железо, марганец, фосфор, кальций, калий, магний.

Благодаря высокому содержанию солей калия ананас может служить мочегонным средством и помогает избавиться от отеков (например, если накануне вы на ночь ели соленое и жидкость задержалась в тканях).

Достаточно высокое содержание клетчатки в ананасе ускоряет переваривание пищи и способствует очищению кишечника.

Но главная нутрициологическая «фишка» ананаса — бромелайн. Именно ему приписывают полезные свойства анананаса и особенно «похудательный эффект».

Бромелайн — это фермент (точнее, комплекс ферментов), который расщепляет белок. Тем самым он ускоряет процесс пищеварения. Кроме того, бромелайн обладает противовоспалительными и противоотечными свойствами при травмах за счет подавления выработки в организме белков из группы кининов — они участвуют в воспалительных реакциях. Наконец, бромелайн мешает слипанию тромбоцитов и разрушает белок фибрин, то есть обладает кроворазжижающим действием и уменьшает вероятность образования тромбов.

Бромелайн содержится в плодах и стеблях ананаса. Из стеблей его добывают и изготавливают пищевую добавку. В свежем ананасе и особенно в ананасовом фреше бромелайна много, а вот в консервированном и термически обработанном фрукте — нет (ферменты разрушаются при температурной обработке).

Если за праздничным столом вы переели мясных или рыбных блюд, ломтик свежего ананаса прямо с сердцевиной, или стакан свежевыжатого сока, помогут быстрее избавиться от тяжести в желудке.

ананас польза и вред

Поможет ли ананас похудеть?

Ананас пиарили как средство для снижения веса. Софи Лорен говорила, что очень любит ананас, поскольку он сохраняет молодость. Но поможет ли он похудеть на самом деле?

Ответ: только если ананасы — часть правильной, сбалансированной диеты со сниженным количеством калорий. Бромелайн расщепляет не жир, а белки. Таким образом, если добавить ананас к диете и физической активности, он может дать некоторый (очень маленький) эффект разве что за счет улучшения пищеварения.

Если же вы ищете фрукт, который способствовал бы расщеплению жира, — попробуйте грейпфрут. Польза грейпфрута, в том числе, состоит в регулировании уровня липидов в крови. Тем самым он снижает риск атеросклероза.

Калорийность ананаса

Еще один аргумент в пользу ананаса: несмотря на высокое содержание сахарозы, это низкокалорийное лакомство, к тому же полезное для пищеварения. Значит, это — здоровая сладость, которая может порадовать сидящих на диете.

Сколько калорий в ананасе? На 100 г — 48-50 ккал; содержание углеводов — 10 г, белков — 0.4 г, а жиров — 0.2 г.

Вред ананасов

Кому вреден ананас? Не стоит есть ананасы, если у вас гастрит, язва или повышенная кислотность, потому что бромелайн может повредить ослабленный пищеварительный тракт.

Если съесть сразу много ананаса, кислота может вызвать раздражение слизистой рта, влоть до образования язв.

Давать ананас маленьким детям следует с осторожностью: ананас может спровоцировать аллергию, как любой неродной для наших широт фрукт.

Как выбрать ананас

Зеленый ананас — не обязательно незрелый, есть сорта с зеленым оттенком кожуры. Поэтому обращайте внимание прежде всего на мягкость плода (при нажатии он должен слегка пружинить, совсем чуть-чуть. Если плод мягкий под кожурой, значит, уже начал подгнивать). Важен и запах: он должен чувствоваться на расстоянии вытянутой руки. «Хохолок» листьев у спелого ананаса легко отделяется от плода — попробуйте очень острожно покрутить его, чтобы понять, насколько крепко он держится.

Целый ананас лучше всего хранить вне холодильника — там он быстро потеряет аромат. Разрезанный плод можно хранить только в холодильнике не больше трех дней, завернув в пищевую пленку.

Рецепты с ананасом

Эти два рецепта лишь часть всего многообразия кулинарных изысков, которые можно приготовить с этим фруктом.

Салат с курицей и ананасом

Ингредиенты:

— 300 г. куриного филе

— 1 банка консервированных ананасов

— 50-70 г. твердого сыра

— 2-3 дольки чеснока

— майонез

— соль по вкусу

Приготовление:

промытое филе сварить в подсоленной воде и дать ему остыть. Вареное филе и ананасы нарезать кубиками, добавить чеснок, измельченный в прессе, заправить салат майонезом и перемешать. Натереть сыр на терке и посыпать салат сыром. Блюдо получается пикантным, чуть острым и очень вкусным, ведь сладкие сочные ананасы прекрасно сочетаются с курицей, чесноком и солоноватым сыром.

Ананасовое желе

Ингредиенты (на пять порций):

— 300 г. консервированных ананасов

— 750 мл. ананасового сока (не свежевыжатого!)

— 25 г. желатина

Приготовление:

залить желатин стаканом сока и подождать, пока не разбухнет. Когда это произойдет – поставить на плиту и на медленном огне, помешивая, растворить его. Долить оставшийся сок, но не доводить до кипения. Выложить в формочки ананас, нарезанный кубиками, после чего залить массой из сока и желатина. Поставить в холодильник на несколько часов. Когда застынет – можно есть. Примечание: свежевыжатый сок ананаса не подходит для желе, так как разрушает желатин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».