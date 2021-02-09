Белорусский тренер Сергей Гуренко возглавил литовский футбольный клуб 1 9.02.2021, 16:12

Сергей Гуренко

Последним клубом, где работал специалист, было минское «Динамо.

Сергей Гуренко возглавил литовский клуб «Ритеряй», сообщает официальный сайт клуба. Срок контракта пока не разглашается, сообщает tut.by.

«Мы ценим опыт тренера, знание языков и, конечно же, умение работать с молодыми футболистами», — отметил спортивный директор клуба Тадас Симайтис.

Гуренко, решив вопрос с визами, на прошлой неделе приехал в Литву. У него уже была возможность посмотреть победный матч команды с вильнюсским «Жальгирисом», а в этот понедельник у него состоялась первая тренировка.

«Я присоединился к "Ритеряй" по трем причинам. Во-первых, прекрасные отношения с владельцем клуба, во-вторых — амбиции клуба, мотивация, желание видеть прогресс и, в-третьих, мой опыт, которым я могу поделиться с командой.

Конечно, я хочу, чтобы команда добивалась результата, а игроки росли и становились лучше. Из того, что я увидел во время матча с "Жальгирисом" и сегодняшней тренировки, могу с уверенностью сказать, что желания им хватает. Задача тренерского штаба — помочь им раскрыть себя и показать лучшее», — заявил Гуренко.

Последним клубом, где работал специалист, было минское «Динамо.

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