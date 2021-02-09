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Инженерная хитрость: как бывший сотрудник Илона Маска стал его конкурентом

  • 9.02.2021, 23:06
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Инженерная хитрость: как бывший сотрудник Илона Маска стал его конкурентом
Питер Роулинсон
Фото: Lucid Motors

Питер Роулинсон анонсировал выход самого быстрого электромобиля с самым большим в мире запасом хода.

Этой весной запланирован выход Lucid Air за $169 000, и исполнительный директор Lucid Motors Питер Роулинсон утверждает, что это будет самый быстрый электромобиль с самым большим в мире запасом хода. Нет оснований ему не верить — десять лет назад Роулинсон спроектировал Tesla Model S, пишет Forbes.

Питер Роулинсон ставит высокую планку для Lucid Air. Для начала, электрокар должен быть признан лучшим в мире. «Никто мне не верит, но мы собираемся выйти на другой уровень», — говорил он во время предрождественского Zoom-звонка из 300-летней фермы в Уорикшире, Англия, которую называет домом.

Такое же чувство он испытывал десять лет назад, будучи главным инженером Tesla Model S — революционной машины, которая работает исключительно на электродвигателе, и штурмом взяла автомобильный мир в 2012 году. «Никто не верил, когда я говорил о Model S... враждебность к ней была шокирующей. Я обнаружил то же самое [с Air]. Никто в это не верит» — говорит Роулинсон.

Лимитированное исполнение Air Dream Edition, безусловно, выглядит потрясающе. Автомобиль превосходит Model S с рекордным для отрасли пробегом в 832 км на одной зарядке, более быстрой подзарядкой и способностью разгоняться до 97 км в час всего за 2 секунды. Tesla ответит в конце этого года версией Model S Plaid +, которая ускоряется чуть меньше чем за две секунды и может проехать 837 км на одной зарядке, сообщал Илон Маск в январе. Первым клиентам Air доставят этой весной.

Фото: Lucid Motors

Но амбиции Роулинсона выходят далеко за рамки того, чтобы порадовать богатых водителей роскошным автомобилем за $169 000. Он ставит глобальную цель: использовать технологию двигателя Air мощностью 1080 лошадиных сил — которая, по его словам, является самой эффективной в мире — для питания более дешевых электромобилей. За пять лет Роулинсон хочет продать сотни тысяч электромобилей за $40 000 и помочь крупным производителям выпускать электрокары для массового рынка за $25 000. Ту же цель преследует и его бывший руководитель Илон Маск. Также, Роулинсон хотел бы строить свои автомобили на первом автомобильном заводе в богатой нефтью Саудовской Аравии, чей Суверенный фонд благосостояния владеет двумя третями его компании.

Существует значительное недопонимание нашей бизнес-модели, — говорит Роулинсон. — Речь идет не о производстве дорогих автомобилей для богатых людей. Я здесь не для этого. Не это меня мотивирует. «...» Я хочу, чтобы мы производили миллион автомобилей в год. Цель Lucid — оказать серьезное влияние на индустрию. Мы не гонимся за меньшинством».

Элегантный Air, с его фактурным алюминиевым корпусом и характерными фарами, сделанными на основе технологии Micro Lens Array, стоит на рубеже чего-то нового. Это часть нового поколения электромобилей, которые выгодно используют падение цен на литий-ионные аккумуляторы, рост предложения запчастей для электромобилей во всем мире и растущего интереса потребителей — все, развитию чего поспособствовала Tesla. А администрация Байдена сделала электромобили своей приоритетной задачей.

Новый президент США Джо Байден уже подписал указы, побуждающие федеральное правительство заменить транспортные средства, работающие на ископаемом топливе, электрическими, а государственный автопарк насчитывает сотни тысяч легковых и грузовых автомобилей. Байден пообещал построить тысячи новых общественных зарядных станций для электромобилей, и ожидается, что федеральные налоговые льготы для покупки электромобилей, срок действия которых истек при Трампе, будут восстановлены.

Крупные компании тоже хотят принять участие в игре. General Motors уже взяла на себя обязательство перейти к 2035 году исключительно на производство электромобилей. Ford и Volkswagen также планируют предпринять решительные шаги по отказу от ископаемого топлива.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас, который давно держит длинные позиции по Tesla, предсказывает, что в 2021 году продажи электромобилей в мире могут подскочить на 50%. Калифорния, главный рынок США для электрокаров и домашний штат Lucid и Tesla, является ключевым источником этого роста и может стать американской «Норвегией» для автомобилей на аккумуляторах. «По уровню проникновения электромобилей на рынок более 50% Норвегия обгоняет остальной мир на 15 лет, — сказал Джонас. — Вы еще увидите, как Калифорния начнет довольно быстро двигаться в этом направлении и повлияет еще на множество других американских штатов, которые готовы сами заняться декарбонизацией автопарка».

Фото: Lucid Motors

Пока что Lucid начинает с малого. В этом году Роулинсон хочет выпустить не меньше 6000 единиц Air на новом заводе в Каса-Гранде, штат Аризона, что потенциально может принести $900 млн выручки. В 2022 году объемы производства могут превысить 25 000 единиц после появления новых версий Air за $77 000. Дальнейший рост ожидается после выхода в 2023 году электрического кроссовера, предварительно названного Gravity, за которым последуют более дешевые и маленькие модели, способные конкурировать с бестселлером Tesla — Model 3.

Сейчас частная компания из Ньюарка, штат Калифорния, финансирует разработку и производство Air из инвестиций в размере $1,3 млрд, полученных в 2018 году от Суверенного фонда Саудовской Аравии, который, согласно данным Pitchbook, оценил компанию в $15 млрд. Кроме того, ранее компания привлекла еще $150 млн. Однако производство машин стоит дорого, поэтому Роулинсон знает, что должен найти новые средства, и рассматривает возможность публичного размещения акций, возможно, через SPAC. Раньше он считал SPAC «ругательством», однако теперь его отношение поменялось. «Еще недавно таким было мнение финансистов, таким было мнение Уолл-стрит о SPAC. Думаю, нужно признать, что за год многое может измениться», — говорит он, не подтверждая наличие конкретных планов.

Выпускник престижного Имперского колледжа Лондона, Роулинсон — «ветеран» Jaguar, работал также над высокотехнологичными автомобилями для Lotus и инженерной консалтинговой фирмы Corus. Он с удовольствием часами обсуждал бы мельчайшие подробности того, как Air достигает рекордной в индустрии эффективности электрической коробки передач, которая в два раза выше, чем у электромобиля Porsche Taycan (его цена достигает $185 000), и даже выше, чем у Model S или более легкой и маленькой Model 3 от Tesla. Он сравнивает рейтинги эффективности миля/киловатт, установленные Агентством по охране окружающей среды США (EPA), с показателями чемпионов мира по бегу.

«Если вы спринтер, с какой максимальной скоростью вы можете пробежать стометровку? Вот ваш ориентир: Усэйн Болт пробегает стометровку за 9,69 секунд, — говорит Роулинсон. — Можно сделать примерно то же самое для производителя электромобилей, и вот это и будет EPA-эффективность».

Роулинсон пришел в Tesla в 2009 году, когда она постепенно избавлялась от статуса любительского стартапа, а в 2010 году получил повышение: занял пост вице-президента и главного инженера Model S. «Я всю душу вложил в эту работу» — говорит Роулинсон, вспоминая как трудился в Tesla.

Всем известно, что с Маском тяжело работать, но Роулинсон сохранил в основном светлые воспоминания о Tesla: «Мы отлично ладили почти все время, что я там работал, но не в последние дни».

«Мы оба были помешаны на стремлении к новым вершинами в технологиях и инженерном деле — и нет предела совершенству», — вспоминает он. Роулинсон следует правилам Маска, когда дело касается выхода на рынок автомобилей: начинай с ультра-роскоши, а затем агрессивно захватывай все другие сегменты.

Разлад начался, когда Маск стал настаивать на том, что в кроссовере Model X, который должен был выйти следом за Model S, следует использовать знаменитые сложные складные двери «соколиное крыло». В результате, решение Маска отложило запуск Model X примерно на два года и создало огромные дополнительные издержки на разработку — как и предвидел Роулинсон.

В 2012 году он покинул Tesla, чтобы заботиться о больной матери в Англии, но год спустя был готов вернуться к работе. В 2013 году Роулинсон устроился на должность технического директора в Atieva, стартап из Кремниевой долины, который на тот момент совершал переход от поставщика аккумуляторов к производителю электромобилей. Компания была переименована в Lucid Motors в конце 2016 года, в преддверии дебюта прототипа Air, но с трудом привлекала нужное финансирование до инвестиций из Саудовской Аравии. Роулинсон, который стал генеральный директором Lucid в 2019 году, не раскрывает размер своей доли в компании.

Фото: Lucid Motors

Разумеется, Lucid и Tesla — не единственные, кто останется в выигрыше от растущего спроса на электромобили. При поддержке Amazon Rivian (американский производитель автомобилей и автомобильная технологическая компания, основанная в 2009 году. — Forbes) начнет поставлять электрические пикапы и внедорожники уже в этом году. Знаменитый автомобильный дизайнер Хенрик Фискер планирует в 2022 году продавать Ocean — стильный электрический кроссовер за $37 499. Постоянно идут разговоры о том, что к этому направлению присматривается и Apple. На рынке вот-вот появятся еще десятки моделей электромобилей от General Motors, Volkswagen, Hyundai, Nissan и других ведущих автопроизводителей, начиная с мощного Mustang Mach-E от Ford в этом году.

Аналитик Gartner Майк Рэмси считает, что план Lucid перейти к более доступным машинам от электрокаров класса ультра-премиум — это верный подход. «Было доказано, что в случае с этой технологией нужно целиться на верхний сегмент рынка, затем создавать лояльную аудиторию, использовать запасы, известность бренда, а потом расширяться и идти дальше» — говорит он.

Маск и Роулинсон одинаково увлечены электромобилями, но совершенно по-разному управляют своими компаниями. Tesla стала самым дорогим автопроизводителем мира, позволив Маску ненадолго стать богатейшим человеком мира благодаря крупной доле в компании, несмотря на то, что в 2020 году она продала менее 500 000 машин. Маск стал легендой мира технологий, и на его аккаунт в Twitter подписаны более 45,5 млн человек. К счастью или к сожалению, он управляет Tesla как абсолютный лидер и символ бренда.

Генеральный директор Lucid, у которого нет личного аккаунта в Twitter, придерживается другого подхода. «Я не автократ. Lucid — результат командной работы, — говорит он. — В этом заключается большое отличие. Кроме того, я не жду, что человек, который купит Lucid, будет знать, как меня зовут. Я не жду, что он будет знать, кто такой Питер Роулинсон».

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