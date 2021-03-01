Видеофакт: В небе над Великобританией взорвался яркий метеор 1.03.2021, 12:08

Примечательно еще и то, что космический объект светился зеленым при сгорании.

Жители Великобритании недавно стали свидетелями потрясающего космического явления, которое попало на видео. Кадры опубликовали в Twitter, пишет БелТА.

Инцидент произошел ночью 28 февраля в Ноттингемшире. Метеор на большой скорости вошел в атмосферу планеты и с яркой вспышкой взорвался. Примечательно еще и то, что космический объект светился зеленым при сгорании. По словам ученых, это может свидетельствовать о том, что в метеоре была большая концентрация меди.

My ring doorbell got great image of the rock coming in tonight. #meteor pic.twitter.com/fDKSOguPp4 — Tin-pot (@tictacsir22) March 1, 2021

Яркий метеор заметили многие жители Великобритании, поэтому позже в соцсетях стали появляться новые ролики. Одни люди посоветовали местным поискать упавший объект, однако специалисты предупредили их, что метеор, скорее всего, полностью сгорел при входе в атмосферу Земли.

Good video of tonight’s #meteor over the U.K.

It looks exactly like the one over Turkey yesterday, glowing green as it hits the atmosphere!

🤨

pic.twitter.com/i6VuU0KR5b — Barrington Mole (@BarringtonMole) February 28, 2021

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