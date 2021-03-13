«Послу Лукьянову придется войти в роль нотариуса, визирующего смерть Лукашенко» 1 13.03.2021, 13:03

Евгений Лукьянов

Фото: LETA

Прежней поддержки режима из РФ уже не будет.

Назначение Евгения Лукьянова на пост Чрезвычайного и полномочного посла Российской федерации в Республике Беларусь в России вызвало интерес только у той части российского экспертного сообщества, которая реально погружена белорусскую проблематику и ориентируется в сложном и очень противоречивом комплексе российско-белорусских отношений.

Об этом в своем телеграм-канале пишет российский политолог Андрей Суздальцев.

Дело в том, что традиционно основной контекст отношений двух стран формировался на уровне правителей, а послы двух стран играли в роль секретарей. Учитывая, что за четверть века в основе провозглашенной российско-белорусской интеграции находилась российская дотационная система, то главными задачами послов России в Минске являлись с одной стороны, оправдание перед российским политическим классом и обществом «необходимости» содержания «единственного союзника», а с другой - выступать в роли «толкача» тех самых российских дотаций. В итоге, российские послы оказывались в роли «нянек» вокруг очень капризного и вечно «голодного» белорусского правителя.

Единственным исключением можно считать российского посла Михаила Бабича, перед которым была поставлена практически невыполнимая задача сдвинуть с места российскую интеграцию.

Вновь назначенный посол Е. Лукьянов без сомнений учтет опыт М. Бабича, но при этом вряд ли войдет в свиту Лукашенко, как это сделал Д. Мезенцев. Дело в том, что у Е. Лукьянова нет задачи спасать режим Лукашенко, да и как его спасти? Нет задачи как-то поддерживать Лукашенко, так как и это невозможно в ситуации, когда белорусский правитель сам себя губит. В итоге Е. Лукьянову придется войти в роль нотариуса, визирующего смерть белорусского авторитарного режима.

Напомним, что Е. Лукьянов утвержден на пост посла комитетом ГосДумы через полмесяца после саммита в Сочи и он будет руководствоваться итогами именно этой последней встречи на высшем уровне, где у одного из участников правителя обеспечен только силовыми методами (об этом на Сочи говорилось).

Учитывая, что Лукашенко приехал в Сочи с перечнем требований (деньги, газ, нефть, новейшие вооружения и т.д.) и ничего не получил, то новому российскому послу будет в Минске несладко. Но «нянькой» вечно недовольному и «обиженному» белорусскому правителю он не станет…

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