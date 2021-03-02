Екатерина Снытина: Мы будем говорить правду 5 2.03.2021, 19:12

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фото: Екатерина Снытина/instagram

Капитан сборной Беларуси по баскетболу прокомментировала приговор журналистке tut.by и врачу БСМП.

Сегодня Московского района Минска огласил приговор журналистке tut.by Катерине Борисевич и врачу БСМП Артему Сорокину.

Суд признал виновными врача и журналиста. Катерина Борисевич приговорена к шести месяцам колонии и штрафу в 100 базовых величин, Артем Сорокин к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год и штрафу в 50 базовых. Его освободили в зале суда, журналистка остается под стражей.

«За правду их отправили в колонию, за правду им дали огромные штрафы, за правду их лишили физической свободы, но… мы будем говорить правду», — написала в своем Instagram капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина.

Напомним, что уголовное дело в отношении Катерины Борисевич и Артема Сорокина возбудили 19 ноября 2020 года. Их обвинили в якобы разглашении врачебной тайны, что, по мнению Генпрокуратуры, повлекло тяжкие последствия. 13 ноября за авторством Катерины Борисевич вышла статья, в которой со ссылкой на медицинские документы и комментарий врача утверждалось, что в крови Романа Бондаренко не было обнаружено этанола.

Ранее сообщалось, что ИИХФ проводит расследования причастности председателя ФХБ Дмитрия Баскова к гибели Романа Бондаренко.

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