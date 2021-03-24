Медики назвали лучшие продукты, повышающие шанс стать долгожителем 1 24.03.2021, 9:58

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Они имеют ряд преимуществ для здоровья.

Доктор Александр Синицин перечислил продукты, которые следует добавить в повседневное меню. Врач отметил, что они способствуют долголетию и имеют ряд преимуществ для здоровья, пишет u-news.com.ua.

Прежде всего необходимо включить в свой рацион овощи и фрукты.

Кроме того, врач советует не забывать о важности морепродуктов и орехов.

Периодически желательно употреблять красное вино и горький шоколад со значительным содержанием какао.

Лишним не станет чеснок, резюмировал врач.

Медик убежден, что нет исключительно вредных или полезных продуктов.

Куда более существенную роль играет то, следует ли человек правильному образу питания или нет.

При определении шансов стать долгожителем одним из ключевых факторов выступает наследственность, добавил специалист.

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