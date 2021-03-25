Приключения Зингмана в Африке: «кошелек» Лукашенко участвовал в заговоре? 11 25.03.2021, 9:53

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Новые подробности ареста «почетного консула» в Конго.

Накануне стало известно об аресте в Конго бизнесмена Александра Зингмана. Приближенного к Лукашенко «почетного консула» Беларуси в Зимбабаве обвиняют в продаже оружия.

Белорусский бизнесмен Александр Зингман был задержан 19 марта в Демократической Республики Конго. Вместе с ним взяли главу представительства компании AFTRADE Олега Водчица и итальянского предпринимателя Паоло Персико. Задержания в аэропорту попало на видео, пишет «Телеграф».

Зингман является почетным консулом Зимбабве в Беларуси, а в поездках по Африке часто сопровождает главу управделами Лукашенко Виктора Шеймана. Вместе они бывали на официальных встречах в Зимбабве и Замбии, передает «Еврорадио».

Зингман и его компания AFTRADE продают в африканские страны белорусскую технику производства «Амкодора», МТЗ, МАЗ и других.

В 2020-м он захотел добывать драгоценности в Конго. Газета Daily Maverick утверждала, что Зингман хотел продать оружие бывшему президенту ДРК, у которого напряженные отношения с действующим.

По информации других СМИ, причиной ареста «был предполагаемый заговор трех человек с целью свержения конголезского правительства».

«Господин Зингман провел встречи с местными партнерами в городе Лубумбаши. В конце встречи, когда он прибыл в аэропорт и собирался отправиться в Хараре, его паспорт был конфискован. Он был помещен в комнату с двумя его коллегами на несколько часов без возможности сесть, без воды, без контакта с внешним миром», — рассказал итальянскому сайту Ilsole24ore Геннадий Мосесов, директор представительства AFTRADE в Беларуси.

Власти ДРК пока не прокомментировали задержание. По данным Daily Maverick, за Зингмана пытаются «вступиться» Объединенные Арабские Эмираты, где зарегистрирована его компания.

Мог торговать оружием

Говоря о задержании Зигмана журналист, политический обозреватель Игорь Ильяш назвал это потенциально взрывоопасной историей для официального Минска.

«Теоретически эти события могут пролить свет на реальное содержание бизнес-проектов режима Лукашенко в Африке и на Ближнем Востоке, и запустить цепную реакцию разоблачений», — сказал он.

Журналист отметил, что, по данным СМИ, именно при посредничестве Зингмана находящийся под западными санкциями «Рособоронэкспорт» продавал военную технику Замбии. Также «ходили слухи о связях Зингмана с людьми, занимающимися контрабандой алмазов», пишет Игорь Ильяш.

«На уровне логики торговля оружием выглядит тем самым недостающим кусочком пазла в картине африканских проектов официального Минска, которые почему-то поручили курировать целому генерал-полковнику Шейману.

Особенно с учетом того, что Беларусь входит в топ-20 экспортеров оружия в мире, а африканские страны являются одним из основных покупателей продукции белорусской оборонки», — подчеркнул Ильяш.

Чем торгует Беларусь со страной, где задержали Александра Зингмана

Тем временем издание "Завтра твоей страны" посмотрело, что могло связывать беларуского "консула" с Демократической Республикой Конго, где он был задержан.

ДР Конго, власти которой задержали белорусско-американского бизнесмена Александра Зингмана, не успела стать важным рынком сбыта для белорусских товаров в Африке. Но в прошлом году эта страна вошла в топ-5 стран африканского континента, которые закупали услуги из Беларуси.

Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, экспорт белорусских товаров в ДР Конго по итогам 2020 года составил немногим более 600 тыс. долларов, а импорт – всего около 300 долларов.

При этом ДР Конго по итогам прошлого года вошла в пятерку важнейших импортеров услуг из Беларуси. Согласно данным Национального статистического комитета, их объем составил 1,4 млн долларов — это пятый по важности рынок для белорусских поставщиков услуг после Руанды, Марокко, Нигерии и Сейшельских островов.

По информации зарубежных СМИ, Александр Зингман, который является почетным консулом Зимбабве в Республике Беларусь и называется советником управделами Лукашенко Виктора Шеймана, был задержан в аэропорту местного города Лубумбаши после встречи с бывшим президентом ДР Конго Жозефом Кабилой.

Это – не первый визит Александра Зингмана в ДР Конго. В конце прошлого года бизнесмен получил аудиенцию у премьер-министра ДР Конго Сильвестра Илунги.

Как сообщали тогда местные СМИ, в ходе переговоров Александр Зингман озвучил круг интересов на конголезском рынке. Это – инвестиции в сельское хозяйство, горнодобывающую промышленность, транспорт, сбор отходов и оборону. Для реализации возможных проектов было предложено привлечь ресурсы африканского Trade&Development Bank (TDB) и белорусского Банка развития.

Отметим также, что с 2019 года ДР Конго, которая является президентско-парламентской республикой, управляет представитель старейшей и крупнейшей оппозиционной партии Феликс Чисекеди. Он сменил во власти представителей клана Кабила, правивших с конца 1990-х годов.

Сильвестр Илунга, который встречался с Александром Зингманом, представляет поддерживающий этот клан парламент — он стал премьер-министром в 2019 году в результате сделки нового президента со своим предшественником Жозефом Кабилой.

По словам конголезских источников, правительства двух стран — Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве — уже обратились к властям ДР Конго, чтобы добиться освобождения Александра Зингмана. Однако конголезский чиновник сказал, что они «пока будут его удерживать».

Вмешательство представителей ОАЭ и Зимбабве может объяснятся тем, что в ОАЭ зарегистрирована компания Aftrade DMCC, главным бенефициаром которой называется Зингман. А Зимбабве — один из важнейших клиентов бизнесмена, продающего там белорусскую технику. Именно благодаря контрактам, реализованным Aftrade DMCC, в прошлом году Зимбабве вошла в топ-10 важнейших покупателей белорусской продукции в Африке.

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