Загадка викингов: ученые нашли необычные предметы у древних скандинавских воинов 2 26.03.2021, 8:32

4,940

иллюстрацинное фото

Археологи провели раскопки в Вальсгарде (Швеция).

Археологи, исследовавшие некрополь в Вальсгарде (Швеция), обнаружили рядом с останками богато похороненных воинов периода Меровингов (5-7 век н.э.) останки обезглавленной совы. Эксперты предположили, что отсечение головы было сделано, чтобы помешать птице подняться из мертвых.

Об этом пишет издание Express.

Ученые уже назвали некрополь в Вальсгарде ответом Скандинавии на знаменитое британское кладбище Саттон-Ху. Этот археологический участок расположен вблизи юго-восточного побережья Швеции примерно в 80 км от Стокгольма. Вальсгард известен тем, что там расположены более 90 могил скандинавского железного века (500 - 800 г. н. э.). Также на этом месте находится ряд впечатляющих могил на лодках, предшествовавший веку викингов.

Исторически это был период Меровингов (5 -7ст. н.э.) - примерно это то же время, которым датированы много открытий Саттона Ху.

Кто именно был похоронен на этом месте, неизвестно: теории варьируются от шведского народа инглинь до воинов периода Меровингов. Однако очевидно, что большинство этих людей были богатыми, на это указывает определенный уровень достатка и комфорта даже при погребении.

Наиболее впечатляющим открытием до сих пор остается захоронение в двух могильных лодках, найденных в Вальсгарде.

Две лодки имели длину около 10 метров и символически переносили мертвых в загробный мир. Сами умершие, вероятно, были высокопоставленными воинами с богатыми доспехами, изысканными шлемами, мечами и щитами. Их лодки имели некоторые запасы и инструменты, а животные и лошади были расположены у лодок.

"Похороненные воины, кажется, были снаряжены для того, чтобы грести в подземный мир, а также иметь возможность выйти на берег с помощью лошадей", - сказала почетный профессор археологии Норвежского университета науки и техники в университетском музее NTNU Биргитта Берглунд.

Исследователи из NTNU сосредоточили свое внимание на могиле одного из воинов - возле него положили обезглавленную сову.

"Возможно, голова совы была отрезана, чтобы не дать ей вернуться. В Сальме в Эстонии недавно были найдены могилы лодок того же периода, подобные тем, что были в Вальсгарде. Там были найдены две хищные птицы с отрубленными головами", - рассказала профессор.

По словам профессора Берглунд, отсечение головы имело ритуальное значение в связи с погребением и возможно, было частью обычая, который мешал птице возвращаться из загробной жизни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».