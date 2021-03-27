«Человек что-то ляпнул»: ученый-медик высмеял планы Лукашенко по вакцине от коронавируса 8 27.03.2021, 11:45

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Он же просто ворует!

Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев оценил заявление президента Лукашенко, поручившего создать «лучшую в мире вакцину от коронавируса», сообщает lenta.ru.

Ученый напомнил, что Минск запустил промышленное производство российской вакцины «Спутник V». «Так они же берут нашу вакцину! Конечно, лучшую в мире! У них же наши технологии. Сейчас важно, чтобы они быстро наладили производство по переданной им технологии и начали прививаться», — обратил внимание Зуев.

По его словам, белорусский лидер иногда хочет удивить граждан, поэтому его высказывания не стоит воспринимать всерьез. «А почему он так говорит, черт его знает, надо спрашивать уже у него. Человек что-то ляпнул, ну чего к этому публику привлекать?» — подчеркнул сотрудник института имени Гамалеи.

26 марта Лукашенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу ускорить разработку «отечественной вакцины от коронавируса».

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