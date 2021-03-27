Сын Макея выступил против отца? 3 27.03.2021, 12:32

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Виталий Макей раскритиковал хамское заявление белорусского МИД.

Виталий Макей, сын Владимира Макея раскритиковал хамское заявление МИД, адресованное США и, в частности, недавно назначенному послу Джули Фишер.

Вот что он написал в LinkedIn: «Работая ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси, всегда гордился, что принадлежу к сообществу профессионалов. Множество раз убеждался в том, что интеллект, образованность, культура и эрудированность наших дипломатов — это не клише, а реальные качества людей, работающих на благо страны.

Тем более печально наблюдать ряд публичных заявлений МИДа за последнее время, включая и нынешний комментарий.

Нарочито хамоватое удальство никогда не заменит аргументацию и стиль. Наоборот: еще сильнее подчеркнет посредственность.

Мне грустно, что мои бывшие коллеги, ко многим из которых я испытываю искренние дружеские чувства, вынуждены мириться с ситуацией, при которой невозможно свободное созидательное творчество. Очень хотелось бы, чтобы в это удушливое время профессионалы сохранили свои знания, навыки, опыт и нравственные ориентиры.

Они нам всем еще понадобятся».

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