Константин Эггерт: Байден совершенно сознательно бросил вызов Путину 28.03.2021, 17:33

Это очень сильно ударило по самолюбию хозяина Кремля.

Президент США Джо Байден дал прямой ответ на прямой вопрос – считает ли он Путина убийцей, сразу заметив, что с российским президентом все равно придется работать.

Как нынешний конфликт между Москвой и Вашингтоном используется кремлевской пропагандой, каков ее язык и оправдана ли подобная лексика, «Настоящему времени» рассказал российский журналист Константин Эггерт.

– Вы в свое время подробно описывали такой термин whataboutism. Этот метод пропаганды, популярный в СССР, переживает возрождение в постсоветской России. Как думаете почему?

– Не столько в постсоветской России, сколько, наверное, на последнем этапе президентства Путина. Я бы сказал, после начала, наверное, конфликта с Украиной, войны с Украиной.

Раньше это был инструмент советской пропаганды, который предполагал, если там Вашингтон заявлял, писала New York Times: "А вот у вас академика Сахарова сослали". В ответ на это следовало: "А у вас там Анжелу Девис посадили", условно говоря, главу или там членов компартии США. Или там эти пресловутые ссылки на суд Линча, и так далее, и тому подобное.

То есть я бы сказал, что это был пропагандистский прием, который использовался далеко не только Советским Союзом, и далеко не только в холодной войне, но сейчас он, очевидно, переживает второе рождение.

Потому что единственное, что может противопоставить путинская пропаганда очевидным фактам, касающимся деятельности нынешнего политического режима в России, это пресловутое "А вот у вас то, а вот у вас се, у вас Европу затопили мигранты, у вас Великобритания теперь нарушает соглашение по нераспространению ядерного оружия".

– Да, это мы слышим уже несколько лет. Но ведь до лавины личных оскорблений раньше не доходило? На Западе давно говорят о причастности Кремля к убийствам и покушениям – Литвиненко, Немцов, Скрипали. Почему именно сейчас лояльные Путину медиа так возмущены?

– Во-первых, потому что, конечно же, это созданный Байденом прецедент. Такого раньше не было. Тут надо прямо признать, что Байден бросил этот вызов Путину, бросил совершенно сознательно. И это, конечно, очень сильно ударило по самолюбию Путина. Это понятно.

Зная это, российские массмедиа пустились во все тяжкие. Вот эта подчеркнуто такая в стиле мачо поездка в Сибирь и, конечно же, приглашение к дебатам, публичным, на которые Байден ясно было, что не согласится. Не дебатируют главы двух государств, тем более – двух сверхдержав, в прямом эфире на потребу публики. Это не платный дискуссионный клуб, где платят за билетики. Было ясно, что Байден откажется. Но для русской публики, которая вообще не знает, что такое нормальные дебаты, которая вообще не знает, что такое обсуждение вещей по существу, которая видела на дебатах только Жириновского с Зюгановым и Ксению Собчак, – для нее это действительно будет выглядеть как "о, Байден испугался нашего Владим Владимировича".

Тут все было просчитано. В администрации президента очень хорошо знают аудиторию федеральных телеканалов, сети "Одноклассники" и сети "ВКонтакте". С ней работают целенаправленно. Хотя и не только с ней.

– Но ведь за российскими медиа следят не только внутри страны? Как после такого ушата грязи – "старик", "маразматик", "доходяга" – Кремль собирается поддерживать отношения с Белым домом? Кажется, такого не было даже в разгар холодной войны.

– Ну по стандартам 1982 года, года смерти Леонида Брежнева, – это невозможно. Потому что тогда вот эти кремлевские старцы, руководящие Советским Союзом, они все равно понимали, что рано или поздно им надо иметь дело с американцами. Они старались каким-то образом, говоря бизнес-жаргоном, захеджироваться. Не делать лишних шагов.

Сегодня ситуация другая. Во-первых, как я уже сказал, Путин реально обижен, и его лоялистские СМИ знают, что надо Путина в этой беде поддержать. Второе: Путин не думает, что в ближайшее время будет иметь какие-то очень продолжительные контакты с Байденом.

Кроме того, я думаю, что Путин прекрасно понимает: Байден, почти полвека проведший в политике, если надо будет, "забудет" о том, что говорит Маргарита Симоньян, или Соловьев, или кто-то там еще – и будет разговаривать с Путиным, если потребуется говорить серьезно: о Сирии, или о разоружении, или об Иране, или о чем-то таком подобном. Байден тоже вымочен во всех возможных водах и продублен во всех возможных дубильных веществах вашингтонской политики. Не стоит в этом сомневаться. Поэтому, я думаю, Путин считает так: пока мы работаем на внутреннюю аудиторию, во-первых, потом мы работаем на внешнюю аудиторию, во-вторых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».