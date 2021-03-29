Необычная находка в сибирской пещере поменяла взгляды ученых на историю человечества 1 29.03.2021, 10:20

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Раскрыта еще одна тайна эволюции наших предков.

О скрещивании людей современного типа с неандертальцами и с денисовцами было известно давно. Но случай непосредственного скрещивания неандертальцев и денисовцев отмечен впервые.

Кость, принадлежащая очень необычной девочке-подростку, в очередной раз меняет наши взгляды на историю человечества, пишет «Вокруг света. Украина».

Около 50 000 лет назад Евразия была домом для двух разных групп людей, разделенных тысячелетиями отдельной друг от друга эволюции: неандертальцев и денисовцев. Но анализ кости, найденной в сибирской пещере, показал, что доисторическая девочка, которой на момент смерти было 13 лет, была неандерталкой по матери и денисовкой по отцу.

Фрагмент кости «Денисова 11», на котором основывается новое исследование, опубликованное в журнале Nature, был найден в 2012 году и через несколько лет отправлен в Германию для генетического анализа. Ключевой вывод статьи заключается в том, что межвидовое скрещивание не только происходило, но было частым явлением. Ведь, чтобы найти гибрид такого спаривания во все еще скудной летописи окаменелостей, необходимо, чтобы такие спаривания не были редкими событиями.

Анализ генома также показал, что у отца девочки — денисовца, был, по крайней мере, один неандертальский предок. Этот факт также подтверждает большое число случаев скрещивания.

Доказательства скрещивания между древними человеческими линиями можно по сей день увидеть в ДНК современных людей. Так, около 5% ДНК у выходцев из Папуа-Новой Гвинеи имеют денисовское происхождение. В последние годы появилось также множество свидетельств скрещивания людей и неандертальцев, в том числе человек современного типа из Румынии, один из предков которого был неандертальцем всего четыре поколения назад. Но случаи скрещивания неандертальцев и денисовцев ранее не были известны. Генетически эти группы отличались друг от друга больше, чем каждая из них от человека современного типа.

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