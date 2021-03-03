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Умер солист Brutto Сергей Королев

  • 3.03.2021, 21:33
  • 7,166
Умер солист Brutto Сергей Королев
Сергей Королев (Бразил)
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Сергей Королев пополнил состав белорусской группы в 2014 году.

Умер солист Brutto Сергей Королев. Сообщение об этом появилось на официальных страницах группы в социальных сетях.

— Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный Друг. Светлая Память тебе, Амиго! Ты Сражался до конца, — говорится в посте Brutto.

До 2014 года Бразил не занимался музыкой, работал финансистом, занимался тайским боксом, был известным футбольным фанатом.


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