В Беларуси зафиксирован исторический минимум занятых в экономике 30.03.2021, 8:34

Поток трудовых эмигрантов увеличится.

В Беларуси идут диаметральные процессы: людям все труднее найти работу, нанимателям все труднее найти работников, пишет сайт infobank.by. Это вызывает диссонанс: как так, если есть предложение – рабочая сила, и есть спрос на нее, то почему в стране возникают проблемы с занятостью?

На самом деле никакого противоречия здесь нет, просто:

людям все труднее найти работу:

соответствующую их специальности и квалификации

устраивающую по величине заработной платы и условиям труда

находящуюся в территориальной доступности

нанимателям все труднее найти работников:

требуемой специальности и квалификации

согласных работать в предложенных условиях за предложенную зарплату

не требующих жилья – из местных.

И все чаще эти условия работников и нанимателей не совпадают, и даже не пересекаются – не согласуются ни по одному из трех пунктов. Поэтому людям все чаще приходится искать работу за рубежом, где из трех условий отсутствует только третье.

В периоды кризисов и девальваций (а в Беларуси, например, это происходит регулярно), когда долларовый уровень зарплат падает до «неприличного» уровня, потоки выезжающих за границу на заработки, резко увеличивается. Направления разные.

Для белорусов это, прежде всего, Москва, Московская область, Питер, где уровень зарплат и востребованность в работниках любой квалификации перекрывает все остальные неудобства. Для украинцев (особенно из западных областей) и молдаван – это ставшая доступной им Европа с ее высокими зарплатами и хорошими условиями труда и жизни.

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А в последнее время для белорусов, желающих работать в своей стране на имеющихся в ней условиях, возникли проблемы и политического характера – у недовольных проводимой в стране политикой возникают трудности на работе.

А часто и вовсе указывают на дверь: не согласен с «политикой партии» – уходи. Преподавателям так вообще – не поддерживаешь эту власть – не должен работать в сфере образования.

По данным Белстата на 2020 год в Беларуси проживало 9 408 тыс. человек. Примерно столько же людей проживало в Беларуси в 1976 году.

Как-то печально осознавать, что население нашей страны после 1993 года начало сокращаться, максимальное количество белорусов было в 1993 году: 10 239 тыс. человек.

Обратите внимание, как некоторые страны, имея сопоставимую или меньшую численность населения с Беларусью, увеличили количество населения. Особенно поражает Узбекистан – увеличение более чем в три раза за 60 лет (!!!):

А с ухудшением демографической ситуации, накладывающейся на все это, получается негативная динамика на рынке труда: сокращается численность населения, занятого в экономике.

И сейчас она сократилась до исторического минимума: в экономике республики в январе 2021 года было занято 4295,5 тыс. чел., на 0,8% меньше, чем в январе 2020 года – Белстат.

В 2020-м – с апреля по июнь – было падение, вызванное коронавирусной пандемией с возникшим из-за нее экономическим «коронакризисом», которое затем сменилось частичным восстановлением численности занятых в экономике.

Но с осени снова пошло падение, и в январе 2021-го количество занятых в экономике Беларуси упало до рекордно низкого уровня, впервые став меньше 4,3 млн человек.

В Беларуси часто сравнивают сложившуюся ситуацию на рынке труда с Украиной. Где, как утверждают пропагандисты, после Майдана там уже нет работы, и все уехали на запад гастарбайтерами «мыть унитазы».

Ну что ж, отчасти это правда: в 2014-16 гг. в Украине произошли катастрофические события, из-за которых возникли самые серьезные проблемы в экономике и финансах, в том числе сильная девальвация гривны, что обвалило долларовый уровень тамошних зарплат.

И действительно, поток украинцев, потянувшийся на заработки в другие страны, увеличился очень значительно. Особенно в западном направлении – благодаря отмене визового въезда в Европу.

А теперь сравним текущий уровень занятости в Беларуси и Украине, ведь в Украине тоже есть соответствующая статистика. И выходит такая ситуация.

Среднегодовая в 2020 году численность занятого в экономике населения (официально):

в Беларуси – 4,316 млн чел.

в Украине – 15,996 млн чел.

Но и численность населения (среднегодовая в 2020-м) в странах сильно отличается:

в Беларуси – 9,3 млн. чел.

в Украине – 37,1 млн чел.

И получается, что занятых в экономике в процентах к общей численности населения в стране:

в Беларуси – 46,4%

в Украине – 43,1%.

Как видим, разница не настолько существенна, чтобы говорить о кардинально лучшей ситуации в Беларуси, чем в Украине – а ведь демографическая структура населения практически одинакова.

Тем более, что уехавшие на заработки украинцы, а их действительно много – их количество исчисляется сотнями тысяч, если не миллионами – это люди как раз трудоспособного возраста, что ухудшает украинскую демографическую статистику. К тому же «безвиз» упростил украинцам выезд на Запад.

В ближайшее время в Беларуси ситуация на рынке труда будет только ухудшаться: экономический кризис начался, зарплаты уже падают в реальном и долларовом выражении.

Политический кризис продолжается, политико-идеологическое давление сегодняшней белорусской власти на простых людей зашкаливает.

В Украине же зарплаты сейчас на историческом максимуме, и уже в этом году вплотную приблизятся к белорусским (сейчас – на 15% меньше). Минимальная зарплата в Украине – уже больше. И тогда в условиях намного более свободной страны и более свободного рынка, в том числе рынка труда, уровень занятости в Украине может оказаться уже выше, чем в Беларуси.

Ведь из Беларуси поток трудовых эмигрантов увеличится. И не только трудовых. И не только в восточном направлении.

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