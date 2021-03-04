В Ливане вспыхнули протесты из-за гиперинфляции и обвала валюты 3 4.03.2021, 10:42

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На экономической карте мира в 2021 году появилась еще одна Венесуэла.

В Ливане спустя полтора года после массовых антиправительственных акций снова вспыхнули протесты на фоне обвала национальной валюты и гиперинфляции, достигающей сотен процентов годовых, сообщает finanz.ru.

В среду тысячи людей вышли на улицы Бейрута, Триполи и Сайды, перекрывая движения и поджигая покрышки, чтобы согреться и осветить свои города, погрузившиеся во тьму из-за веерных отключений электроэнергии.

С начала года ливанский фунт обесценился на 20%, и, как сообщает Financial Times, на черном рынке доллар подорожал до рекордных 10 тысяч фунтов, при том что официальный курс, не менявшийся с 1990х, - на 85% ниже.

Цены на продовольствие подскочили в стране на 400% год к году, согласно официальной правительственной статистике, и теперь 45% населения Ливана находятся на чертой бедности.

Взрывная девальвация привела к тому, что средняя зарплата - около 675 тысяч фунтов - теперь равна всего 67,5 доллара. При этом валютные сбережения населения оказались заблокированы в банках без возможности снять деньги.

«Ливанцы не хотят возвращения назад в каменный век, поэтому они выходят на улицу и требуют от властей сделать хоть что-то для улучшения экономической ситуации в стране», - рассказал корреспонденту ТАСС один из протестующих, инженер Набиль Хейралла.

По его словам, из-за обесценивания ливанского фунта он получает теперь около 70 долларов, т. е. в 10 раз меньше чем год назад. «У меня трое детей, как прокормить семью на такие деньги, если цены выросли на 200%», - возмущается он.

«Люди лишились работы и банковских сбережений, они едва сводят концы с концами, есть семьи, которые не в состоянии оплачивать учебу своих детей», - рассказала другая участница протеста, учитель Сьюзан Бааклини.

Глава республики генерал Мишель Аун выступил с заявлением, в котором назвал «законными и справедливыми протесты населения». Он дал указание полицейским силам «обеспечить безопасность демонстрантов, а также защиту от погромов правительственных учреждений и частных компаний».

Аун также потребовал от управляющего Центробанком Ливана Риада Саляма «объяснить общественности, чем вызван обвал», принять меры по восстановлению прав вкладчиков и привлечь к судебной ответственности тех, кто замешан в валютных манипуляциях».

ЦБ Ливана ввел фиксированный курс - 1,5 тысячи ливанских фунтов за доллар - после окончания гражданской войны 1990 году.

Но привязка рухнула в конце 2019-го, когда Ливан погрузился в валютный кризис, обернувшийся дефолтом по внешнему долгу в марте 2020-го.

С тех пор ливанский фунт остается в режиме свободного падения. «Поскольку курсовая привязка разрушена, какого-либо якоря для ожиданий по будущему фунта не осталось», - констатирует аналитик MFUG Эхсан Хоман.

Реформы будут трудными, но «кризис достиг таких масштабов, что действовать надо сейчас», добавляет он.

Политические лидеры, которые в настоящее время находятся в эмиграции, смогут получить возможность выдвигать новые условия для диалога с действующей властью.

Вероятность такого развития событий прогнозировать крайне сложно, с другой стороны, практически никто всерьез не прогнозировал, что поствыборные протесты в Беларуси будут продолжаться месяцами.

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