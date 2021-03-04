Мэр польского Плоцка поддержал протестующих Новополоцка 1 4.03.2021, 11:39

Анджей Новаковский

Фото: agencja gazeta

Города являются побратимами.

Мэр польского города Плоцк направил письмо на имя председателя Новополоцкого горисполкома Дмитрия Демидова, в котором осудил применение силы против мирных протестующих, сообщает «Радыё Свабода».

Польский Плоцк является городом-побратимом белорусского Новополоцка

В письме мэр Плоцка Анджей Новаковский выразил обеспокоенность «ситуацией простых граждан и независимых СМИ в Беларуси».

«Последний приговор двум журналистам телеканала «Белсат» показывает, насколько драматичным становится ваше положение, — обращается мэр польского города к жителям Новополоцка. – Белорусские спецслужбы по приказу властей репрессируют и пытаются запугать жителей, которые после выборов продолжают бороться за свободу и демократию».

«Хочу заверить жителей Новополоцка, что жители города-партнера Плоцки в Польше поддерживают их стремление к свободе и полностью с ними солидарны», — написал Анджей Новаковский.

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