Мэр польского Плоцка поддержал протестующих Новополоцка

Мэр польского Плоцка поддержал протестующих Новополоцка1
- 4.03.2021, 11:39
Города являются побратимами.
Мэр польского города Плоцк направил письмо на имя председателя Новополоцкого горисполкома Дмитрия Демидова, в котором осудил применение силы против мирных протестующих, сообщает «Радыё Свабода».
Польский Плоцк является городом-побратимом белорусского Новополоцка
В письме мэр Плоцка Анджей Новаковский выразил обеспокоенность «ситуацией простых граждан и независимых СМИ в Беларуси».
«Последний приговор двум журналистам телеканала «Белсат» показывает, насколько драматичным становится ваше положение, — обращается мэр польского города к жителям Новополоцка. – Белорусские спецслужбы по приказу властей репрессируют и пытаются запугать жителей, которые после выборов продолжают бороться за свободу и демократию».
«Хочу заверить жителей Новополоцка, что жители города-партнера Плоцки в Польше поддерживают их стремление к свободе и полностью с ними солидарны», — написал Анджей Новаковский.