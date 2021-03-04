Пропаганда провалена Telegram-канал «Люстэрка ўлады»

4.03.2021, 17:06

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Все старания лукашенковских СМИ выглядят смешно и нелепо.

Современное телевидение, наше «любимое» БТ не сразу стало таким мракобесным и уродливым. Придя к власти, Лукашенко прекрасно понимал, что для того, чтобы удержаться на вершине этой самой власти, ему надо постоянно убеждать в своей незаменимости свой же электорат.

Это делать надо на постоянной основе и охватывая как можно больше людей. А что еще, кроме телевидения способно «зайти в дом» к каждому жителю Беларуси? Телевидение и было выбрано основной медийной площадкой для создания и поддержания образа «батьки» для Лукашенко.

И понеслось. Жесткий контроль пропаганды через ТВ-ящик привел в итоге к вырождению правды и здравого смысла у журналистов и ведущих госСМИ. Вместо сильного инструмента влияния на умы и настроение населения получился госцирк со своими клоунами и зверями. А выпуски телепрограмм больше напоминают или стендап, или второсортную комедию. Вместо адекватного и сухого (хотя бы просто сугубо новостного описания) преподнесения информации – госСМИ предпочитают продолжать играть в пропаганду. Используют в своей риторике множество эпитетов, сравнений, аллегорий. И уж очень часто прибегают к длинным пространным повествованиям.

В итоге, вместо пропаганды получились забавные нарезки из выступлений ведущих БТ для ютуба, для телеграма, для личных чатиков – повеселить друзей. А ведь Лукашенко наверняка преподносится все это со словами: «Посмотрите, какой эффект вызвали наши выступления, народ расхватал на цитаты».

Как бы ни хотело государство регулировать информационное поле, население постепенно уходит от экранов ТВ к экранам телефонов. Это возможно связано и с тем, что психологически человеку проще доверять той информации, которую он сам нашел, чем той, которая насильно в него вкачивается через телевизор.

Но теперь государство и его чиновники хотят установить контроль и за цифровыми площадками:

◾️ Начали с закона о регистрации интернет-изданий в качестве СМИ.

◾️ Добавим сюда постоянные преследования независимых журналистов или тех, кто работает на иностранные издания. Все же мы помним события прошлого лета, когда в немилость, а потом и в милицейские участки попадали и европейские, и российские представители СМИ.

◾️ Теперь чиновников видимо обязали еще и сидеть, вычитывать комментарии, чтобы загрузить суды работой – постоянным выпуском новых обвинительных приговоров тем, кто решил выразить свое мнение под публикациями в интернет-СМИ.

◾️ Ну и все мы помним отключение интернета во время протестов этим летом.

Все эти меры – это ограничение свободы слова и мысли. Если уж и говорить о задачах пропаганды, то это не они. Наше государство и его журналисты не понимают этого, к сожалению. Поэтому все их старания и выступления выглядят смешно и нелепо.

Поэтому наши советы неизменны: проверяйте информацию в нескольких источниках, доверяйте своему личному опыту и не бойтесь выражать и отстаивать свое мнение.

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