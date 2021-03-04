Коболев: Есть большой шанс, что Северный поток-2 не заработает 4.03.2021, 19:08

фото: maksim shemetov (reuters)

Многие компании выходят из токсичного проекта.

По мнению главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, есть большой шанс, что российский трубопровод Северный поток 2 так и не заработает. Об этом он заявил в программе Радио НВ.

«Я считаю, что санкции, которые сейчас были внедрены американским правительством, эффективно работают. Мы видим, как компания одна за другой выходят из этого проекта. Страховые компании, крупные нефтегазовые компании останавливают дальнейшее финансирование», — отметил Коболев.

По мнению Коболева Северный поток 2 уже стал настолько токсичным, что для частных участников, он более является отрицательным, чем положительным. Также он добавил, что немецкое правительство проводит очень жесткую и принципиальную политику, чтобы завершить этот проект любой ценой.

В то же время глава Нафтогаза отметил, что многое в вопросе строительства Севпотока 2 будет зависеть и от Украины.

«Я думаю, что очень важно, чтобы мы не уменьшали темп и продолжали двигаться по пути реформ газового рынка. Потому что это один из главных аргументов, которые мы, как страна, используем в переговорах с Западом о необходимости остановить этот поток. Потому что русские со своей стороны говорят „смотрите, Украина — это не какая-то неадекватная страна, происходят какие-то странные вещи, поэтому нам надо переместить транзит газа из Украины в другое место“. Вот эти странные вещи не должны происходить», — отметил Коболев.

По мнению главы Нафтогаза, если Украина завершит реформу газового рынка, внедрит полноценный сбалансированный прозрачный рынок газа на всех сегментах включая население и выровняет ситуацию с тепловой генерацией — это станет лучшим аргументом и козырем для украинской переговорной команды в войне с Северным потоком 2.

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