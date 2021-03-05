Какие дизельные «автоматы» до $5 тысяч могут купить белорусы 3 5.03.2021, 14:08

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Есть несколько интересных авто.

Всегда хочется ездить комфортно и при этом экономично. Комфорт может подарить машина с двумя педалями вместо одной, а экономичную эксплуатацию – дизельный мотор. Но что делать, если в кармане только 5000 долларов? Посмотрим, что предлагает наша база объявлений, пишет для abw.by Юрий Гладчук.

На самом деле сочетание "дизель + автомат" не самое распространенное, особенно среди малолитражных автомобилей, хотя в теории это очень экономично. Но когда поднимаемся в более высокий класс, то уже в сегменте D и далее появляется больше вариантов с дизельным мотором и автоматической трансмиссией. И не всегда встречается классический гидромеханический "автомат" – иногда вместо него "робот".

Как, например, в случае с этим Volkswagen Lupo c 1,2-литровым дизельным мотором и "роботом". Машина 2000 года выпуска с пробегом 340.000 км продается за 4800$. Выглядит стильно. Указано, что установлена дорогая акустика и 16-дюймовые диски. Причина продажи – переезд в другую страну. Достаточно распространенная последнее время причина, честно говоря.

В объявлении указано, что расход составляет 1,8-2 литра на 100 километров по трассе, в городе – от 3 до 4 л. Продавец честно признался, что роботизированная коробка – слабое место этой модели. "20.000 км назад полностью перебиралась коробка (у 3L слабое место). Покупалось все оригинальное и новое, хватит на 150.000 км минимум. Менялся полный комплект сцепления. Всю историю о машине знаю. Надежная, экономичная и дешевая в обслуживании, с хорошей динамикой", – говорится в описании к объявлению.

Еще один экономичный вариант – Toyota Yaris с 1,4-литровым дизельным мотором и "роботом". Машина 2006 года с пробегом 215.000 км предлагается ровно за 5000$.

У авто есть нюансы по кузову, которые видны на фото. Что еще сказано в объявлении? "Машина французской сборки, в хорошем состоянии, мотор без нареканий, экономичный расход топлива. Осенью менялся полный комплект сцепления, недавно перебрал ходовую сзади, стоят воздушные подушки. Кузов не ржавый, без ДТП. Салон чистый, не прокурен. Бесключевой доступ, заводится с кнопки, два комплекта ковриков. Зимняя и летняя резина".

Поднимаясь по классам выше, можно найти традиционный "автомат". Но и объем мотора будет больше, соответственно расход выше. Уровень комфорта тоже возрастает. Так, за 4000$ продается Citroёn C5 2002 года выпуска с 2,2-литровым дизельным мотором и "автоматом". Заявлен пробег 200.000 км.

Традиционно у "французов" этих лет достаточно богатая комплектация. А здесь еще и кожаный салон... "Резина в отличном состоянии, новый аккумулятор на гарантии, заменен ГРМ, кондиционер рабочий. Автомобиль в хорошем состоянии, 8 лет в одних руках, второй владелец в РБ".

"Лупатый" Mercedes-Benz W210 – это еще более высокий класс. 2,2-литровый дизель, "автомат" и немецкая надежность. Правда, слабый кузов... Машина 1999 года выставлена за 4700$.

Судя по всему, двигатель после капитального ремонта: "Мотор прошел 1000 км, передняя и задняя подвески в идеальном состоянии, все новое. Резина зимняя новая, диски R17. Все горит, все светится. Вложений не требует".

Можно взять "мерс" постарше – W124, который уже считается классикой: 1993 г.в., 2,5-литровый дизельный мотор, "автомат" и пробег 670.000 км. Продается за 3200$.

Многовато, но по фото выглядит неплохо. "Хорошее состояние, хорошая комплектация", – лаконично указано в объявлении.

Peugeot 607 – очень комфортный автомобиль. А с дизелем и "автоматом" еще и экономичный – расход в районе 5,3 л на 100 км по паспорту на трассе. Машина 2001 года с пробегом 320.000 км оценена владельцем в 4500$.

Что указано в описании к объявлению? "Машина в хорошем состоянии, есть мелкие недочеты по кузову, недавно пройден техосмотр. Два комплекта резины с литыми дисками: зима – R16, лето – R17. Сделано полное ТО".

А что посоветовали бы вы? Чтобы экономично, с "автоматом" и до 5000 долларов? Пишите в комментариях!

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