Эксперт об ультиматуме ЕЭК Таракану: Слон развернул хобот и дунул на Моську 2 5.03.2021, 14:34

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Как конфликт с розничными ценами может ударить по власти самозванца.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уведомила Беларусь о необходимости исполнять правила ЕАЭС в сфере розничной торговли.

— Коллегия ЕЭК признала барьером на внутреннем рынке Союза требование об обязательном ассортименте белорусских товаров на полках в магазинах розничной торговли страны. Республика Беларусь уведомлена о необходимости исполнения права ЕАЭС, — говорится в решении ЕЭК.

Правительству нашей страны дали 30 дней для устранения имеющихся нарушений.

Журналисты «Салідарнасці» спросили у эксперта, что на самом деле означает этот ультиматум.

— Не секрет, что у Беларуси было много нарушений в торговле, мы всегда требовали к себе особого отношения и особых правил. Но на таком уровне и в такой ультимативной форме нам указали на нарушения впервые, — отметил в экспресс-комментарии директор управляющей компании «Просто» Александр Малашко. — Дело даже не в том, к какому конкретно пункту правил они придрались. Очевидно, что для России в экономическом плане Беларусь превращается в такой «кислотный актив», который на фоне того, что у них происходит, приносит много головной боли.

Раньше у нас были разные шероховатости, потом Макей или еще кто-то выезжал, и они сами все утрясали, ничего никуда не всплывало, особенно до такого уровня. По-моему, подобное заявление означает уже даже не последнее китайское предупреждение нашему правительству, что не надо безобразничать, не надо лезть на чужую территорию, что давайте проводите изменения, о которых мы договаривались.

Тем не менее, топ-менеджер не уверен, что Беларусь поспешит выполнять требования ЕЭК.

— На самом деле, Беларусь давно стала контрабандной страной. Все, чем нельзя торговать, можно было продавать под видом «белорусского».

С другой стороны, все последние внутригосударственные решения по поводу ручного управления, контролирования ассортимента, фиксации цен говорят о том, что мы даже без этих российских угроз сами себя добьем. Но весь этот «беспредел» у нас происходит по закону!

А тут оказывается, что есть еще и закон ЕЭАС, который тоже надо выполнять, даже если он противоречит внутренним законам. Послушает ли наше правительство в случае возникших противоречий ЕЭК? Не уверен. Мое мнение, что все у нас будет разваливаться и дальше по принципу «в 90-е взял вас без штанов и в лаптях, и верну в исходное состояние», — иронизирует Александр Малашко.

Экономическими последствиями подобного поведения он считает, в первую очередь, изменения условий торговли с Россией.

— Допустим, что такое ЕС? Это свод правил, по которым должны действовать все страны-участницы. Что будет, если кто-то начнет говорить, я не хочу это, не буду то? У него сразу спросят: а зачем в ЕС входил. Соответственно, и ЕАЭС имеет свод правил, соблюдения которых требует от участников.

То есть мы должны интегрироваться в некую общую экономику. А то мы на словах 20 лет строили Союзное государство и так ничего и не построили, создали ЕЭАС, а он толком не работает, потому что некоторые участники преследуют исключительно свой меркантильный интерес.

Белорусские товары на российский рынок входят легко и свободно, а российские на белорусский мы ограничиваем. Но тогда и Россия вправе закрыть для нас свой рынок.

Раньше подобные демарши были, но в основном они касались санкционного списка. Теперь они перешли на белорусские товары. Если есть договоренности, их действительно надо выполнять, а не выбирать, вот с этим пунктом мы согласны, а этот мы хотим, чтобы было, как у нас, — и начинается переигрывание в стиле 90-х.

Да, сейчас очень нужны деньги и начинается разговор, давайте мы вам будем все продавать, потому что нам надо склады разгрузить. В белорусско-российских торговых отношениях началась методика шантажей и угроз с обеих сторон, — полагает экономист.

Александр Малашко не исключает того, что сам факт предъявления подобного ультиматума имеет не только экономическую, но и политическую подоплеку.

— Не исключено, что таким образом хотят надавить и на политические вопросы. У нас любят говорить про «давление Запада», в данном случае я бы сказал, что началось «дружеское братское давление» со стороны России. И нарушение правил торговли ЕАЭС — это только зацепка.

Сейчас у нас получается, как в басне Крылова. Слон, конечно же, не разозлился на Моську, он просто идет своим путем. У России есть свое понимание, куда надо идти и что делать. И они его придерживаются. И тут кто-то решил показать свой характер и то, что он может лаять на Слона. Соответственно, Слон развернул хобот и дунул на эту Моську, чтобы она немного испугалась.

Что за этим может последовать? Есть такое военное понятие — «принуждение к миру». Думаю, и от Лукашенко добиваются того, чтобы его политика была согласованной, тем более, еще в прошлом году в сентябре он что-то наобещал, но ничего не выполнил. Теперь ему дают понять, что обещанное надо выполнять.

И речь вовсе не о сдаче суверенитета, как сейчас многие говорят. На мой взгляд, вопрос идет все-таки о сменяемости власти. Не похоже, чтобы Путин просто так закрыл глаза на невыполнение этого требования. А сейчас он понимает, что ему придется прикрывать кого-то и отвечать за кого-то и на международном уровне. При этом у него своих проблем с Навальным хватает.

Никто до сих пор не знает, о чем шла речь в Сочи в последний раз. Но вряд ли там все произошло так, как показывают на фотографиях, судя потому, что стали появляться подобные заявления ЕЭК. Я думаю, в Сочи был поставлен более жестко вопрос о трансфере власти. И для того, чтобы Лукашенко понял, что это не шутки, началась такая, пока маленькая, демонстрация силы.

Скорее всего, в ближайшее время из уст Матвиенко, Пескова, Лаврова как бы невзначай начнут подыматься и другие вопросы, которые будут вызывать недоумение у приверженцев дружбы и интеграции. И недовольство Матвиенко неравными конкурентными условиями для цветоводов, своих и зарубежных, — это далеко не последний шаг со стороны России. Думаю, пока они решили: зайдем с пешек. Но там есть и другие фигуры на доске, — приводит аллегорию эксперт.

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