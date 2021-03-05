США вводят санкции против Коломойского и членов его семьи 5.03.2021, 19:07

Бизнесмену Игорю Коломойскому, его жене, сыну и дочери запрещен въезд в США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против бизнесмена Игоря Коломойского. Заявление Блинкена опубликовано 5 марта на сайте Госдепартамента США, передает gordonua.com.

"Сегодня я публично объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции. Будучи официально на посту губернатора Днепропетровской области Украины в 2014–2015 годах, Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам своего правительства и общественным процессам, включая использование своего политического влияния и официальной власти для его личной выгоды", – заявил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что хотя внесение в санкционный список основано на действиях, совершенных Коломойским во время пребывания на посту главы Днепропетровской облгосадминистрации, он также "выражает обеспокоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего".

Коломойский включен в список в соответствии с разделом 7031 (c) закона об ассигнованиях на государственные, иностранные операции и смежные программы от 2020 года. Помимо бизнесмена, санкции введены против жены Коломойского Ирины, его дочери и сына.

"Это действие лишает Игоря Коломойского и каждого из этих ближайших родственников права на въезд в США", – говорится в заявлении госсекретаря.

Блинкен добавил, что это включение в список "подтверждает приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые имеют ключевое значение на евроатлантическом пути Украины".

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа способствует продвижению реформ. Департамент продолжит использовать подобные органы для привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и во всем мире", – заявил он.

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