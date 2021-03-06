Медики выяснили, как перенесенный коронавирус может повлиять на щитовидку 6.03.2021, 8:32

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Есть несколько сценариев развития COVID-19 по отношению к эндокринной системе человека.

Коронавирусная инфекция может влиять на состояние щитовидной железы.

Врач-эндокринолог Татьяна Савич объяснила tut.by, почему и как именно это происходит.

— Уже известно, что при проникновении в клетку коронавирус связывается с ангиотензин-превращающим ферментом 2 (АПФ2). Этот рецептор есть в тканях многих органов: например, легких и тонкого кишечника. Именно поэтому коронавирусная инфекция проявляется респираторными симптомами (кашель, боль в горле) и абдоминальными симптомами (диарея, тошнота, рвота).

Но такой же рецептор есть и во многих других органах: сердце (поэтому коронавирус может вызывать миокардиты), надпочечниках (может вызывать надпочечниковую недостаточность), поджелудочной железе, яичках, яичниках и т.д.

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Соответственно, коронавирус также может их поражать: либо в связке с легкими, либо изолированно. В том числе коронавирус может проникать в ткань щитовидной железы и вызывать ее воспаление — тиреоидит.

Риск развития тиреоидита после коронавируса не связан с тяжестью заболевания: может быть и после тяжелой пневмонии, и после бессимптомной формы. Постковидный подострый тиреоидит, по сути, ничем не отличается от других вирусных тиреоидитов. Но возможна более стертая клиника, так как пациент может получать лечение по поводу ковида гормонами, нестероидными противовоспалительными препаратами, а это, в свою очередь, подавляет симптоматику воспаления в щитовидной железе.

Описанных в научной литературе случаев не так много, но они есть. Вот, к примеру, еще из первой волны: у пациентки на 15-й день после выздоровления развилась клиника тиреотоксикоза — дрожь в теле, тахикардия, снижение веса, дискомфорт в глазах, боль в шее. Обследование подтвердило подострый тиреоидит — и четкую связь с перенесенным COVID-19. С назначением глюкокортикостероидов она пошла на поправку.

Я работала с пациенткой со стертой клиникой тиреотоксикоза. Прежде чем она попала ко мне, ей исключили все возможные патологии после COVID-19: пневмонию на КТ легких, миокардиты на УЗИ сердца и т.д. К тому моменту миновало уже несколько месяцев, и подострый тиреоидит почти прошел. Но сохранялись небольшая боль, потеря веса, тахикардия; без соответствующего лечения процесс восстановления был медленным. Анализы показали изменение по гормонам, признаки деструкции щитовидной железы были на УЗИ. В данном случае подострые тиреоидиты лечатся глюкокортикостероидами, чтобы уменьшить объем воспаления. И не назначаются тиреостатики, так как нет необходимости подавлять функцию щитовидной железы. По показаниям можно назначать бета-блокаторы.

В некоторых случаях тиреоидит может стать единственным симптомом коронавирусной инфекции. Речь идет о непосредственном поражении ткани щитовидной железы вирусом. Тогда, помимо симптоматического лечения тиреотоксикоза, должно быть и лечение коронавирусной инфекции, если пациент в нем нуждается.

Еще один сценарий влияния COVID-19 на щитовидную железу — через аутоиммунные процессы из-за схожести генов вируса с рецепторами некоторых клеток нашего организма. В результате антитела, нацеленные на атаку вируса, атакуют и орган — например щитовидную железу.

Почему об этом важно знать? Чтобы внимательно собирать анамнез, если пациент приходит на прием с нетипичной клиникой (был ли COVID-19, есть ли у родственников склонность к аутоиммунным заболеваниям и т.д.), и не пропустить аутоиммунное поражение щитовидной железы и других эндокринных желез.

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