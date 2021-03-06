Что происходит в Беларуси с ценами на социально значимые продукты и лекарства 6 6.03.2021, 16:47

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После вмешательства властей, цены стали выше, а ассортимент скуднее.

«Салідарнасць» прошлась по оживленным торговым точкам в одном из спальных районов столицы и посмотрела, как обстоят дела с «товарами ежедневного спроса» и деликатесами, и что говорят об ограничениях покупатели и продавцы.

***

О том, что приближается 8 марта, забыть трудно – многочисленные торговцы цветами группируются практически у каждого выхода из метро, у рынков, магазинов, транспортных остановок. Основной товар – тюльпаны в ассортименте, от 2-2,5 рублей штучка, от трех штук в букете. Но покупатели помнят – в прошлом году было 1,5 рубля, и налетать на цветочки не торопятся.

– Можно было бы маму поздравить, но 8 рублей… – сомневается вслух парнишка-студент. Его друг предсказывает: «Это сейчас 8, а в «день цветочного спекулянта» меньше 10 не найдешь».

Одна из торговок придумала креативный ход – написанный от руки плакат «чем больше букет, тем ниже поцелуи». Судя по тому, что у нее единственной в длинном ряду остались на прилавке считанные букетики, незамысловатая реклама работает.

– А мимоза-то где? – интересуется пожилой мужчина. Торговцы разводят руками: «Да кто к нам сейчас мимозу повезет, вот, берите тюльпаны, поглядите, какой выбор. А не нравятся срезанные – берите цветы в горшочках, много лет будут радовать». Мимоза обнаруживается лишь у одной продавщицы около метро, которая уверяет: цветы наисвежайшие, «только прилетели из Грузии». Правда, цена – от 1 рубля за неказистую веточку до 10 за пышное желтое облако – большинство покупателей отпугивает; то и дело интересуются, почем мимоза, но никто не берет.

В магазинах крупных ритейлеров на тюльпаны скидки – 3,8 рубля за букетик из трех штук, 6,5 – за пять, почти 10 – за семь. Но выглядят цветы не слишком бодро, поэтому минчане ищут, «что подарить не стыдно», и куда охотней берут фаленопсисы (они же орхидеи) – горшок с благородной веткой стоит 26-28 рублей.

***

В список Совмина из 62 социально значимых товаров первой необходимости попали, например, крупы, хлеб и макароны, говядина свинина, курица, рыба – живая и мороженая, «молочка», растительное масло, овощи, чай и кофе, детское питание, мыло, подгузники и даже… соль и спички!

Все это в магазинах есть, но разнообразия на полках, по крайней мере, зрительно, стало меньше. В бакалейном отделе мать и дочь сосредоточенно изучают крупы. Старшая кладет в тележку четыре упаковки гречки, и на замечание дочери, зачем так много, напоминает:

– В прошлом году тоже говорили, никуда не исчезнет, ага, а потом пустые полки были. И сейчас, посмотри – самая дешевая гречка 2,5 рубля, и это всего 700 граммов и на скидке! Пусть будет, запас карман не тянет.

– А вы не покупали рапсовое масло? – интересуется пожилая женщина. – Можно на нем жарить?

Смотрим на полку с маслом – ничего себе! Раньше цена в 3 рубля за бутылку подсолнечного казалась высоковатой, а теперь и 5 рублей – не предел. Интересно, как скоро производители, чтобы обойти ограничения, начнут дальше уменьшать объем и использовать любимые маркетинговые хитрости, вроде надписей «100% без холестерина»?

***

Не слишком весело и в овощном отделе. Огурцов «по 5 долларов» тут нет – есть за 6 и 8 рублей, помидоры – от 4 рублей за килограмм до 6 рублей за микро-упаковочку черри в 250 граммов, но вид у дешевых овощей совсем не бодрый, а такой, словно большую часть нужно было выбросить вчера.

Впрочем, малолюдно и на районном рынке, хотя здесь выбор богаче. Да, груши, словно раки Жванецкого, не по 3 рубля, а по 5-6, но большие и ароматные, помидоры – от 4,5 рублей за неказистые красноватые до 10 за красивый сорт «черный принц», огурцы – те же 5-8 рублей, но действительно бодро-огуречные на вид. Та же картина с фруктами: есть и айва по 6 рублей, и виноград по 12-14, причем каждая виноградина размером с помидор, и даже клубника – 15 рублей лоток или 30 рублей килограмм.

– Клубника греческая, – упреждает расспросы девушка-продавец, – крупная. Но, конечно, стремная, я бы такую еще не брала, разве что чуть-чуть на праздничный стол.

Разочарование ждет и на лотках с чаем, кофе и сладостями – упаковки кофе, которые еще в январе можно было найти по 9-10 рублей, теперь стоят 12.

– На Комаровке дешевле, – недовольно замечает одна из покупательниц.

– Было дешевле, да сплыло, – не теряется продавец. – Я сам позавчера там был, как в феврале все подорожало, так и держится.

– Да когда у нас что дешевело! – вступает в полемику его коллега из соседнего павильона. – Вон, посмотрите на мясных рядах – хорошая разделка курицы уже по цене, почти как свинина! И яйца, если дешевле 3 рублей, так совсем мелкие, смотреть не на что. А кондитерка? Даже те сладости, где пальмовые масла и прочая гадость, подорожали. Хороший тортик теперь меньше 15 рублей не стоит.

Но сильнее всего шокирует покупателей рыба – огромная, похожая на экспонат из кабинета естествознания, тушка форели по 36 (!) рублей за килограмм. Неприятно подорожали многие виды рыбы – дешевых, как мойва, просто нет в продаже, к дорогим люди примеряются с опаской.

– Сколько-сколько стоит печень трески? 13 рублей?! Да гори оно гаром, другое что-то на стол поставлю! – в сердцах высказывается пожилая женщина, рассматривая цены в небольшом магазине у рынка. Кассир флегматично уточняет, что в соседнем магазине, у конкурентов, такая же баночка стоит 16 рублей. Покупательница уходит ни с чем, кажется, еле сдерживая крепкое словцо.

***

Один из маркеров благосостояния белорусов – секонд-хенды, с которыми вот уже не первый год ведет непримиримую борьбу «Беллегпром». Сегодня в одном из магазинов как раз новый завоз, но посетителей немного.

– У нас просто обновление небольшое, – объясняют продавцы. – А вот когда полная смена товара, очень много людей приходит. Очередь в примерочные стоит через весь зал.

– Да-да, – энергично кивает дама средних лет, – в день нового завоза я как ни зайду, всегда себе что-то нахожу интересное. Потому что простая математика: вот у *** (называет одну из белорусских марок) джинсы стоят не меньше 60 рублей, и то еще поискать нужно, чтобы сели как следует на мой рост и размер. А здесь я могу за те же деньги купить джинсы себе, мужу и сыну, причем мужчинам даже без примерки – размеры всегда совпадают, и носятся отлично.

Так что я буду, «купляць беларускае» просто чтобы поддержать сомнительное качество? Путь сначала научатся шить так, чтоб носить не стыдно было. Дайте мне, девушка, ваш график на март.

***

Где не оскудевает ручеек покупателей, так это в аптеках. За те несколько минут, что журналисты изучают ассортимент витаминов, сюда заходят не меньше 10 человек – кто-то буквально за леденцами от кашля, а кто-то с большим списком нужных лекарств.

– Ох, как хорошо, что у вас эти мои таблетки есть! – радуется одна посетительница. – А то дочка уже и по интернету пробила – где вообще нет, а где написано, остались несколько упаковок, приезжаешь – говорят, уже продали.

– Так и у нас последняя упаковка осталась, – отвечает провизор. – Новую партию должны на днях закупить, но уже, конечно, по новым ценам. А еще посмотрите вот, у нас до 10 марта скидки 15% на всю косметическую продукцию.

– Доченька, куда мне ту косметику закупать, мне бы на самое нужное пенсию распределить так, чтобы до следующего месяца дожить, – отмахивается женщина.

Выйдя из аптеки, спрашивает торговцев, почем цветы и, отрицательно покачав головой, бредет к остановке.

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