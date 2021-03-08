Ученые рассказали, как веганская диета влияет на здоровье 8.03.2021, 9:00

В последние годы растительный тип питания стал все более популярным в западных странах.

Исследование предоставило доказательства более плохого состояния костей тех, кто придерживается веганской диеты. Также исследователи обнаружили комбинацию биомаркеров, связанных с питанием, которые могут способствовать здоровью костной ткани, пишет Naked science.

В последние годы растительный тип питания стал все более популярным в западных странах, особенно с учетом моды на все, что имеет приставку «эко». Люди чаще решают стать вегетарианцами или веганами (более жесткий вариант: предполагает отказ от яиц, молочных продуктов, рафинированной или обработанной пищи, консервантов, алкоголя, кофеина, любых стимуляторов и продуктов животного происхождения). Причем свой выбор они объясняют не только состраданием к животным и заботой об окружающем мире, но и якобы пользой для здоровья.

Действительно, есть доказательства того, что подобный тип питания способен защитить от многих хронических заболеваний, например диабета, проблем с сердечно-сосудистой системой или рака. Тем не менее не первый день говорят и о том, что веганская диета не несет нужного количества витаминов и макроэлементов: отказ от продуктов животного происхождения, в частности, связан с более низкой минеральной плотностью костной ткани и чреват повышенным риском переломов. Наш скелет — динамичная и метаболически активная совокупность костей, хрящей, тканей и связок, крайне чувствительная к своему микроокружению, отмечают ученые. Поэтому пищевые привычки считаются важным фактором, влияющим на его состояние.

К примеру, кальций и витамин D — основные детерминанты здоровья костей и считаются потенциально важными питательными веществами для веганов, как и омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, витамины B12 и A, минералы — цинк, селен, йод. С другой стороны, растительные диеты предлагают важные питательные вещества, защищающие кости, такие как витамин К и фолиевую кислоту.

Целью нового исследования было определить различия в состоянии костей веганов и «всеядных», а также выявить биомаркеры питания, связанные со здоровьем костей (витамины, минералы, жирные кислоты и аминокислоты). Авторами работы выступили немецкие ученые из небезызвестной клиники Charite в Берлине, Немецкого федерального института оценки рисков, Университета Мартина Лютера и Потсдамского университета. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Участниками исследования, которое проводили с января по июль 2017 года, стали 72 человека в возрасте 30-60 лет с индексом массы тела менее 30, без диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и беременности. Половина из них придерживались веганского типа питания (в среднем на протяжении 4,8 года), а у второй половины ограничений не было. То есть они съедали как минимум три порции обычного мяса или две порции обработанного мяса в неделю. Все участники сдали образцы мочи и крови натощак, вели подробные дневники питания, прошли антропометрические измерения (вес, рост и окружность талии), количественное ультразвуковое исследование состояния костей и рассказали о своем образе жизни.

Между группами не оказалось различий в антропометрических показателях, физической активности, курении, образовании или употреблении алкоголя. Однако по сравнению со «всеядными» (33,3%) веганы (97,2%) чаще принимали добавки, особенно с витамином B12 (91,7%). По итогу выяснилось, что люди, отказавшиеся от продуктов животного происхождения, имели более низкие показатели ультразвука костей по сравнению со второй группой, также у них выявили пониженные уровни кальция в моче, концентрации цинка, селенопротеинов и недостаток общего количества жирных кислот.

«У веганов концентрация белка α-клото (регулирует чувствительность организма к инсулину. — Прим. ред.) была выше. Но “всеядные” имели более высокие концентрации витаминов А и В2, тогда как веганы демонстрировали более высокие концентрации витамина К1 и фолиевой кислоты. Различий в концентрации витаминов B12 и B6 мы не выявили. Однако веганы демонстрировали более высокие концентрации глутамина и более низкие концентрации лизина, тогда как не было различий в других аминокислотах (например, аланине, аргинине, лейцине и пролине). <…> Научные данные свидетельствуют о том, что некоторые специфические питательные вещества, полученные в основном из источников пищи животного происхождения, встречаются у веганов в меньших количествах, что может отрицательно сказаться на здоровье костей», — пишут авторы работы.

Таким образом, ученые выяснили, что 12 из 28 биомаркеров вносят наибольший вклад в здоровье костей: лизин, йод (в моче), тиреотропный гормон, селенопротеин P, витамин A, лейцин, белок α-клото, полиненасыщенные жирные кислоты, кальций / магний (в моче), витамин B6 и факторы роста фибробластов (FGFs).

Конечно, для далекоидущих выводов необходимы более масштабные исследования. Однако, принимая во внимание другие научные работы, можно утверждать, что веганы получают с пищей меньше питательных веществ, которые жизненно важны для здоровья костей и в основном содержатся в пище животного происхождения.

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