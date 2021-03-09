Истории внезапных богатств на аукционах 9.03.2021, 17:59

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Купил на барахолке за $35, продал коллекционерам за $500 тысяч.

Недавно сеть всколыхнул рассказ, как приобретенную за $35 на распродаже пиалу с рисунком выставляют на аукционе за $500 000 и это лишь возможная стартовая цена, а продажную стоимость мы узнаем 17 марта 2021 года. Поговорим немного о других подобных случаях. В первую очередь о покупках, которые оказались на много порядков дороже первоначальной цены, и еще о неожиданно дорогих находках, которые мог бы сделать каждый из нас, пишет сайт myfin.

На вид – пиала с цветочками из «бабушкиного серванта». На самом деле – фарфоровая чаша эпохи Мин, в данном случае – 15 век. Куплена на гаражной распродаже за $35. Будет продаваться на аукционе Сотбис 17 марта с начальной ценой в $300-500 тыс. Но даже если она продастся за миллион долларов, то это будет отнюдь не рекорд.

«Спаситель мира» Леонардо Да Винчи – $500 – $10 000 – $450 300 000

Этой истории не один десяток лет, но она никогда не забудется хотя бы из-за цены картины.

Все сделанное руками Леонардо да Винчи чрезвычайно дорого. Но у него было множество учеников и последователей. Этот потрет первоначально считался работой одного из безвестных подражателей Да Винчи. И большинство специалистов поддерживали такое мнение, а рыночная цена картины в 50-х годах была порядка 500 долл. Но один из экспертов, Роберт Саймон, оказался проницательнее других.

Он купил, изрядно поторговавшись на аукционе, картину за $10 тыс.

После реставрации картина сильно изменилась и приобрела нынешний вид. Роберт Саймон сумел доказать подлинность работы Леонардо Да Винчи. На следующем аукционе она была куплена за $125 млн. Последняя продажа состоялась в 2017 году уже за $450,3 млн. Приобрел ее коллекционер с Ближнего Востока. Добавим, что споры о подлинности портрета до сих пор ведутся, но это, кажется, только поднимает его цену.

Абстракция Джексона Поллока. 5 потраченных долларов и 50 не полученных миллионов

Тери Хортон до конца 1980-х работала водителем-дальнобойщиком. Уже на пенсии пристрастилась искать выгоду на барахолках. Иногда – удачно. Так однажды приобрела «за копейки» часы, в которых потом признали «фирму» и купили за $2 тыс. Остальные вещи Тери Хортон периодически распродавала обратно.

В 1992 году Тери купила в подарок подруге огромную абстрактную картину. За нее просили $8, но отдали за $5. Подруга Тери жила в трейлере и картина него не влезла. Была мысль приспособить полотно для дартса, но и тут не сложилось, дамы были в изрядном подпитии и не пошли за стрелками.

Невостребованную картину Тери пробовала продать на барахолке. Там на нее обратил внимание учитель из местного колледжа, на что Тери ответила: «Что еще за *** Поллок?!». Но быстро сориентировалась и стала торговать картиной «по-крупному». Коллекционеры предложили вначале $2 млн., потом – $9 млн. Но бабушка уже хотела «честную цену» в $50 млн. Надо заметить, что полотна Поллока покупали за $140 и $200 млн.

Желающих на 50 миллионов не находилось, Тери упорствовала. Жила весьма скромно, писали, что принимала «пожертвования» (признавать их милостыней она не хотела). А в 2019 году умерла от рака в возрасте 86 лет, так и не увидев желанных миллионов. Но перед этим завещала сыну: «Продай эту чертову картину! Не вздумай её подарить».

Сын, тоже немолодой человек, готов отдать картину за $10-15 млн., но желающих пока не находится. Может картина стала «семейным проклятием», а может «стервятники-коллекционеры» желают взять ее за бесценок.

Фото бандита. $1 – $5 000 000

Американец Рэнди Гихарро покупал по 1 доллару старые фото для личной коллекции. Одна из личностей на фотографии показалась ему знакомой.

Он обратился к экспертам, и они скоро выяснили, что с фото, кроме женщин и детей, на нас смотрит известный бандит Билли Кид с соратниками. Американцы ценят свою историю, в т.ч. такую, потому фотографию оценили в $5 млн.

Рембрандт с чердака. $800 – почти $4 000 000

Все-таки удача чаще приходит к профессионалам, а правильно пользуются удачей обычно только профессионалы. В 2015 году у кого-то «в кладовке» обнаружилась эта картина.

В ней не опознали великого Рембранта, но продавали за $800 как картину «неизвестного художника 19 века». На самом деле это был молодой, не похожий на себя зрелого, 18-летний Рембрант, примерно 1624-1625 годы. Шедевр заподозрил профессиональный галерист, заплатил за нее на 3 порядка больше. И продал ее, после установления авторства, почти за $4 млн.

Кольцо с блошиного рынка. 10 фунтов стерлингов – 470 000 фунтов стерлингов

Удача улыбается не только американцам, но и их «кузенам» по другую сторону Атлантики. Британка Дебра Годдард купила на блошином рынке кольцо за 10 фунтов, без интереса и особого желания им пользоваться.

Потом случилась семейная драма, понадобились деньги и Дебра, на всякий случай, решила проверить цену кольца. Оказалось, что вместо обычной бижутерии в нем бриллиант почти в 30 карат. За кольцо удалось выручить 470 тысяч фунтов стерлингов.

Сабля Николая II с американской фермы. Цена окончательно не ясна

Фермер с Восточного побережья США купил на барахолке антикварную саблю так дешево, что ее первую цену даже не вспоминают. Потом он продал ее соседу за $300. Сосед показал саблю экспертам, которые быстро выяснили, что она сделана известным оружейником к коронации российского императора Николая Второго.

Оценочная стоимость сабли сразу выросла до величины порядка $100 тыс., хотя на аукционе она должна стоить гораздо больше.

Страдивари из Тульской области. $2000-$3000

Однако для нежданного счастья не обязательно говорить по-английски. В прошлом году Юрий Курносов нашел в квартире покойной тетки скрипку с подписью Страдивари и годом выпуска 1681.

Но детектива по братьям Вайнерам не получилось. Скрипка оказалась подделкой и продать ее за сотни тысяч долларов никак невозможно. Однако это была весьма качественная немецкая подделка 19 столетия, что теперь тоже является антиквариатом и произведением искусства, и может стоит порядка 2-3 тыс. долл.

Первый комикс про Супермена. 35 центов – $317 200

У нас комиксы распространены меньше, а в США до появления интернета многие увлекались именно комиксами.

Этот комикс был издан в 1938 году. В 50-х его купил 9-летний мальчик за 35 центов. В 2009 году фанат комиксов заплатил за него $317 200.

Заметки с форума кладоискателей

Шанс найти на чердаке картину хотя бы за 1 миллион долларов у нас крайне мал. Но и это не повод для огорчения. В процессе поиска шедевров мы обнаружили русскоязычный форум кладоискателей. А там есть даже специальная ветка, где они рассказывают про особенно выгодные продажи.

Сразу вещь приняли за старую кокарду, но оказалось, что это часть шпаги гражданского чиновника Российской Империи. Такая шпага полагалась очень многим, была скорее не оружием, что лишь подчеркивала особый статус (как партбилет в следующей империи). Тем не менее, даже деталь от нее ушла за 4 тыс. росс. руб., примерно $53.

1 копейка 1811 года продалась за $340. Такие монетки легко найти и у нас.

Колокол, еще дореволюционный – стоит почти $400.

Ключи непонятно от чего. Один продан за $27, второй – чуть дороже $70.

Артефакты советского времени встречаются чаще, но не всегда дешевле, даже если это что-то совсем не драгоценное. Пример – значок красного командира, период до возвращения погонов. Ушла с аукциона почти за $100.

3 советских копейки 1931 года, продались в 2018 году за 36 000 российских рублей, по тогдашнему курсу – примерно $550.

Монета была в очень запущенном «чердачном» состоянии, но один опытный человек ее не упустил, а другие – купили. 2 копейки 1925 года уши за 45 000 росс. руб., тоже в 2018 году. По курсу, примерно $700.

Что в итоге?

Найти клад у себя в кладовке или купить что-то действительно ценное на блошином рынке – вполне реально. Здесь, в первую очередь, нужна внимательность к мелочам и способность вовремя отвлечься от рутины. Действительно ценная вещь, скорее всего, будет выглядеть как мусор. Но если в этот момент вы думаете только об уборке, то отнесетесь к ней именно как к мусору, а не к памятному знаку позапрошлого века или редкости первых советских годов.

Потому просто будьте внимательны.

Вероятнее всего найти что-то ценное в старых домах, где жили одни и те же люди или поколения одной семьи. Высокие шансы у тех чьи предки «из бывших» или наоборот – занимались экспроприацией ценностей у буржуазии.

Много интересного привезли наши солдаты в трофеях после Войны. А норма трофеев (была такая) для офицеров был много больше солдаткой. Обращайте внимание на материал. Пластикового антиквариата еще нет, а вот покрытая пленкой бронза бывает довольно таки дорогой. Почерневший до неузнаваемости металл может оказаться старым серебром.

В любом случае – ничего не выбрасывайте сразу, но поищите похожее в интернете.

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