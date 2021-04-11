У Путина появились проблемы 2 Слава Рабинович

11.04.2021, 10:56

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Слава Рабинович

Просто так, легко и играючи, он уже не переживет весну, лето и осень 2021 года.

У Путина проблемы. Много проблем. Я думаю, что у него сейчас больше проблем, чем когда-либо раньше, за последние 20+ лет. И решать он их собирается за наш с вами счет (это и украинцев может касаться тоже, кстати, так что не злорадствуйте, мои украинские друзья).

У Путина сейчас две проблемы: (1) Навальный и (2) псевдо-выборы в Госдуму.

Насчет Навального проблемы понятны. Путин пытался Навального убить (боевым ядом «Новичок», т.е. международно-запрещенным химическим оружием), но не вышло. И, при этом, Путин публично, на весь мир (да-да, в CNN и Der Spiegel, и т.д.) попался на попытке убийства главного политического оппонента (УК РФ, статья 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», до двадцати лет тюрьмы, либо пожизненное) химическим оружием (что было подтверждено четырьмя (!!!) независимыми лабораториями, сертифицированными ОЗХО). Поэтому у Путина есть четкое понимание только трех «приемлемых» для него состояний Навального.

Первое «приемлемое» для Путина состояние Навального – это мертвый Навальный. Но (пока что) у него это не вышло (правда, как мы знаем – чудом тогда не вышло).

Второе «приемлемое» для Путина состояние Навального – Навальный за границей. Не оптимально, конечно, но – по понятным причинам, Навальный в изгнании – «и так сойдет». В крайнем случае, и за границей потом можно будет «разобраться», не правда ли? С него, Путина, станется… Литвиненко, Скрипаль… Там – Полоний-210, здесь – «Новичок»… Эка невидаль, применение запрещенного оружия массового поражения для убийства путинских «врагов» на территории иностранных государств! Ничего ж серьезного не было, почти никакого реально большого возмездия… Можно еще!

Третье «приемлемое» для Путина состояние Навального – Навальный в тюрьме. Чем и занялись. Причем с командой вниз «чтобы он пожалел, что выжил».

Нет, конечно, бывают еще варианты – например, некий гибрид третьего с первым – т.е., когда Навального медленно, но верно убивают в тюрьме. Ну да, для фашистского диктатора Путина это – тоже вариант.

Почему для Путина нет других вариантов с Навальным? А потому что, если Навальный на свободе и в России, он будет иметь трибуну канала «Навальный LIVE» и много еще других трибун, даже типа «Эха Москвы», откуда он будет прямо и громко обвинять Путина в попытке своего собственного убийства, которое, по сути, полностью раскрыто. Раскрыто настолько, что всем в мире понятно, что Путин реально является создателем преступных «эскадронов смерти» внутри ФСБ (Путин, согласно Конституции, является начальником ФСБ), которые травят «врагов Путина» международно запрещенным химическим оружием. Он будет прямо и громко обвинять Путина в мега-коррупции, которая показана, в том числе, в фильме про его дворец в Геленджике – фильме, ставшим рекордсменом по просмотрам (более 115 миллионов (!!!) просмотров).

Может Путин себе такое позволить? Чтобы Навальный был на свободе? Конечно нет. Теперь уже точно нет. После «Новичка» и фильма про дворец.

А псевдо-выборы в Госдуму для Путина – тоже проблема, и огромного масштаба. Ведь состав Госдумы созыва 2021 года должен проштамповать 100500-й срок Путина в 2024 году, и чтобы комар носа не подточил! Чтобы ни одна мышь не пробежала!

Сброд жулиов и воров под названием «Единая Россия» по стране имеет рейтинг примерно 27%. В Москве – ниже 20%. При этом Путин им приказал занять в Госдуме большинство или конституционное большинство. Как и чем этого можно добиться? Во-первых, недопуском нормальных кандидатов. Во-вторых, массовыми фальсификациями. Но «Умное голосование» разрушает концепт недопуска. При этом, и недопуск, и фальсификации послужат триггерами массовых протестов, не так ли? Надеюсь, никто не забыл события 2011-2012 гг., а также лета 2019 г.?

Соратники Навального собирают «точки» от тех, кто собирается выйти на улицы, для спасения Навального. Уже собрано более 400 тысяч человек. По достижению 500 тысяч будет объявлена дата акции. По опыту предыдущих акций, на самом деле может выйти намного больше людей: (1) так бывало раньше, с регистрацией на Фейсбуке, когда потом, по факту, выходило гораздо больше народу, и (2) как сказал Станислав Ежи Лец, «помните, что цена, которую нужно платить за свободу, падает, когда растет спрос». Если соратники Навального выведут на улицы российских городов, в общей сложности, порядка одного миллиона человек, это будет самой крупной протестной акцией за всю историю РФ.

Недопуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму (орган региональной представительной демократии, уничтоженный Путиным и, по сути, мало что сейчас значащий) вызвал массовые протесты в Москве летом 2019 года. А раны и кровавый понос от неслучившейся революции 2011-2012 гг. до сих пор мучают Путина и его ОПГ. А что, если к протестующим за Навального присоединятся люди, которые и Навального-то не очень поддерживают, но которые не хотят недопуска и фальсификаций на выборах в Госдуму? Это что, уже не миллион, а два?

Что с этим Путину делать?

Как говорится, одно из трех.

Много протестующих – введение режима «Чрезвычайного положения» (Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном положении»; см. статью 12 «Меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения»). И, скорей всего, «перенос» (т.е., по сути, отмена) выборов в Госдуму.

Еще больше протестующих – введние режима «Военного положения» (Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении»).

А если еще больше протестующих – тогда вооруженное нападение на Украину, война и введение режима «Военного положения». Ну, по сути, с отменой всех выборов, отменой действия Конституции, и так далее, с комендандтским часом (например, на 23 часа в сутки), и со всеми вытекающими – примерно, как сейчас в Мьянме (совместные с «путинскими соколами» учения там уже проводятся, как вы знаете).

Хммм… Что не так в моих рассуждениях? Вот честно, я не вижу больших изъянов.

В этих сценариях не ждите прогнозов по курсу рубля к доллару. И будет ли этот курс вообще? Нет, я понимаю, что, в теории, курс может быть установлен на черном рынке. Но какой, к черту, черный рынок, если введен комендантский час на 23 часа в сутки?

Ну, вы меня поняли.

Если вы запаслись валютой, золотом, батарейками, водой и консервами, если вы оборудовали свои подвалы под бомбоубежища, если вы готовы пересидеть и перемочь, возможно, вам повезет и вы найдете свое место под солнцем на пепелище. Может быть.

Но лучше остановить сумасшедшего диктатора прямо сегодня. Или завтра. Но не позднее, чем послезавтра.

И кстати. Про международное сообщество.

Умиротворение диктатора не красит ни Меркель, ни Макрона. Чемберлен и Даладье не являются национальными героями Великобритании и Франции. Героем является Уинстон Черчилль, визионер и стратег, убедивший своих сограждан в Великобритании с оружием в руках противостоять нацизму Гитлера и фашизму Муссолини. Практически в одиночку в целой Европе, на тот момент. Героем является и Шарль де Голль, ставший символом французского Сопротивления. Но не Чемберлен и Даладье.

Путин просто так, легко и играючи, не переживет весну, лето и осень 2021 года. И я убежден, что он сделает что-то кошмарное. Кошмарное для всех нас, и кошмарное для всего мира. Его необходимо остановить.

Слава Рабинович, «Фейсбук»

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