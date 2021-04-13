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Медики нашли неожиданный фактор, влияющий на здоровье сердца у мужчин

  • 13.04.2021, 8:04
Медики нашли неожиданный фактор, влияющий на здоровье сердца у мужчин

Эксперимент в Италии охватил 2,8 тысяч добровольцев.

Ученые из Италии в ходе проведенного исследования нашли связь между риском развития болезней сердца у мужчин и размером их яичек. Выводы делались сотрудниками Флорентийского университета, сообщает lenta.ua.

Команда ученых во главе с Джулией Растерелли провела анализ данных о более чем 2,8 тысячи мужчин, которые являлись пациентами клиник по лечению проблем полового характера. У испытуемых измеряли объем яичек, также они согласились предоставить образцы гормонов. На следующем этапе авторы работы давали оценку состоянию сердечно-сосудистой системы и наличию факторов риска, связанных с затрагивающими сердце недугами.

Наблюдения за добровольцами осуществлялись на протяжении 7 лет. В итоге специалисты заключили, что чем больше размер яичек, тем выше риски для органа. Связано это может быть с повышенным уровнем лютеинизирующего гормона. Именно он отвечает за усиленную выработку тестостерона у тех граждан, кто имеет превышающий норму объем тестикул. Такие добровольцы также чаще сталкивались с повышенным давлением, избыточным весом и злоупотребляли алкоголем, что повышало нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

В итогах исследования отмечается, что оно вовлекало только тех, кто посещал клиники, ориентированные на лечение сексуальных проблем. В связи с эти выводы нельзя считать актуальными для всех мужчин. Для более определенных заключений потребуются новые работы в этом направлении.

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