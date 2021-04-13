Россия перебросила псковских десантников на север Крыма 3 13.04.2021, 9:15

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Фото: mil.ru

На большей части боевых машин закрашены бортовые номера.

Военная техника 76-й дивизии ВДВ ВС РФ, более известной по войне России против Украины как "псковские десантники", во временно оккупированном Крыму переброшена севернее Симферополя.

Об этом пишут в группе Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается анализом оперативной обстановки на основе открытых данных.

Как уточнили российские расследователи из CIT, вечером 10 апреля в YouTube появилось видео эшелона военной техники, проходящего через ж/д станцию Нижнегорский на северо-восток от Симферополя и в 150 км от админграницы с Херсонской областью.

Сопоставив геолокацию с фото местности, CIT пришли к выводу, что эшелон следовал в северном направлении. На большей части боевых машин закрашены бортовые номера.

Ранее, 7 апреля, в TikTok выложили видео из Пскова с техникой на платформах. CIT убеждены, что там сняли на видео тот же эшелон, что и в Крыму.

"Количество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в Крым перебрасывают значительную часть техники и личного состава дивизии, однако это первый случай, когда ее присутствие было замечено севернее Симферополя", – уточнили расследователи.

РосСМИ в 2015 году сообщали, что силы АТО на Донбассе уничтожили "почти всю роту 76-й дивизии ВДВ".

30 марта 2021 года в Украине заявили о стягивании РФ войск к границе. В сети появились видео и фото переброски эшелонов и колонн техники в Крым и на других направлениях. Под Воронежем разбивают большой лагерь и сгоняют технику.

Украина не исключает наступления РФ, но не паникует. США заявили, что "не допустят агрессии России", потому что, если РФ обострит ситуацию, "она за это заплатит".

Пропаганда РФ говорит, что Украина "готовит силовую операцию на Донбассе". В Украине это называют враньем и поводом для вторжения.

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