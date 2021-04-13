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C-400 против «Байрактаров»: какое оружие Россия и Украина и могут противопоставить друг другу

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  • 13.04.2021, 11:14
  • 1,444
C-400 против «Байрактаров»: какое оружие Россия и Украина и могут противопоставить друг другу

Может быть использована техника, которая полностью изменит ситуацию в зоне конфликта.

Еще одна эскалация напряженности в Донбассе породила новые дискуссии о том, что Украина может противопоставить России в случае возможного столкновения между двумя странами. По мнению экспертов, может быть использована техника, которая полностью изменит ситуацию в зоне конфликта. Об этом пишет болгарское издание «Труд» (перевод — inosmi.ru).

Некоторое время назад американский журнал The National Interest составил список пяти самых смертоносных видов оружия, находящихся на вооружении российской армии. По мнению экспертов, это зенитно-ракетный комплекс C-400 «Триумф», Су-35C, бронированные машины БМП-3М, танк Т-90 и самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С».

Но что есть у украинской армии? Гордость страны — танк Т-64БМ «Булат». Он представляет собой модернизированную версию советской модели боевой машины.

У Киева также есть ракетная система «Ольха-М», которая, по словам ее создателя, может запускать ракеты на расстояние до 70 км.

В Украине также есть иностранное оружие: американские патрульные катера Island и Mark VI, чешские САУ Dana-М2, а также турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar.

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