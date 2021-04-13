Китай ограничил выдачу кредитов с секретными оговорками 13.04.2021, 13:00

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Ранее Пекин давал деньги по этой схеме развивающимся странам.

При выдаче кредитов странам с низким уровнем дохода Китай использовал контракты, дающие ему скрытое преимущество перед другими кредиторами, сообщает Financial Times со ссылкой на доклад исследовательской лаборатории AidData при Колледже Вильгельма и Марии в США. В этой аналитической работе нет упоминаний про Беларусь, которая за последние годы смогла привлечь около 5 млрд долларов китайских кредитов. Но далеко не всегда условия сделок были доступны общественности.

Авторы доклада проанализировали сто контрактов, заключенных, в частности, Экспортно-импортным банком Китая и Банком развития Китая с 24 развивающимися странами, включая Аргентину, Эквадор и Венесуэлу, которые объявили дефолт.

Все контракты, подписанные после 2014 года — 38 из 100, — содержали пункты о конфиденциальности, которые затрудняли другим кредиторам возможность установить истинное финансовое положение заемщика, выяснили эксперты. Это означает, что «граждане как стран-кредиторов, так и стран-заемщиков не могут привлечь власти к ответственности за тайные кредиты», отмечает РБК.

В некоторых контрактах есть политические требования. Это может быть оговорка о перекрестном неисполнении обязательств, привязанная к действиям, противоречащим интересам «юрлица КНР», или требование немедленного погашения кредита при разрыве дипотношений с Китаем, пишет The Bell.

В трети проанализированных соглашений заемщик обязан вести гарантийный счет «в банке, приемлемом для кредитора». Это нормально для бизнес-кредитов, но не для суверенных, отмечают эксперты.

Почти три четверти контрактов также содержали положение «без Парижского клуба», то есть обязывали заемщика исключить долг из списка реструктуризации последнего. Напомним: эта неофициальная межправительственная организация развитых стран-кредиторов решает задачу реструктуризации задолженности развивающихся стран и занимается урегулированием госдолга стран-заемщиков перед странами-кредиторами. Китай не входит в Парижский клуб, однако в 2020 году поддержал инициативы G20, направленные на решение проблемы растущей задолженности развивающихся стран.

Китай занимает первое место в списке крупнейших суверенных кредиторов развивающихся стран, следует из данных Всемирного банка. КНР прокредитовала этих заемщиков на 149 млрд долларов. В пятерку лидеров среди кредиторов также вошли Япония (107,1 млрд), Германия (28,3 млрд), Франция (27,3 млрд) и Россия (22,9 млрд). Россия и Китай — крупнейшие кредиторы Беларуси. Ближайшим соседям Беларусь задолжала почти 8 млрд долларов. Долг перед Китаем в 2,5 раза меньше.

Как следует из проспекта эмиссии евробондов белорусского Минфина, по состоянию на 31 марта 2020 года Беларусь заключила с Экспортно-импортным банком Китая и Банком развития Китая кредитные договоры на общую сумму 4,8 млрд долларов. Белорусские власти брали относительно дешевые китайские кредиты для модернизации промышленных предприятий и реализации инфраструктурных проектов, а также для запуска новых проектов с китайским участием (в частности, индустриальный парк «Великий камень» и сборочное производство автомобилей Geely). Другое дело, что это были связанные кредиты: Минск обязался закупать оборудование у китайских производителей и привлекать рабочую силу из Поднебесной. При этом не все проекты оказались успешными. Непогашенный долг Беларуси перед Китаем на начало 2021 года составлял свыше 3 млрд долларов.

Вместе с тем на фоне ухудшения отношений с Евросоюзом и перспектив привлечения европейских инвестиций из-за политического кризиса в стране белорусские власти рассчитывают активизировать инвестиционное сотрудничество с Китаем.

Однако и тут могут возникнуть вопросы. Последнее значительное вливание датировано декабрем 2019 года, когда Китай впервые выделил Беларуси срочный кредит в размере 3,5 млрд юаней (около 500 млн долларов). При этом в официальном сообщении Минфина Беларуси не были раскрыты ни срок, на который выданы ресурсы, ни процентная ставка. Таково было пожелание китайской стороны, сказали (tut.by https://news.tut.by/economics/726312.html?c) информированные источники. В Минфине Беларуси получить комментарий не удалось.

Недавно Народный банк Китая (НБК) попросил крупнейшие банки страны сдержать рост кредитования до конца года из-за опасений возникновения «пузыря», пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. НБК хочет, чтобы кредитные организации сконцентрировались на предоставлении займов в таких отраслях, как инновационные технологии и обрабатывающая промышленность.

На фоне взятия коронавируса под контроль и восстановления экономики власти КНР снова пытаются снизить риски, особенно в финансовом секторе и на рынке недвижимости. Ранее глава Китайского комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью Го Шуцин предупредил о рисках возникновения «пузырей» в этих секторах, что вызвало опасения по поводу перспектив ужесточения денежно-кредитной политики.

Правительство Китая хочет воспользоваться экономическим восстановлением, чтобы снизить долговую нагрузку. В прошлом году в условиях пандемии отношение долга к ВВП Китая достигло почти 280%.

Как отмечает «Финмаркет», значительная часть долга накопилась после мирового финансового кризиса 2008−2009 гг., когда Китай сделал ставку на рост кредитования, чтобы сдержать спад экономики. Усилия по сокращению роста долга в 2017 году привели к повышению ставок на денежном рынке.

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